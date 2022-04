Nieuw lid Raad voor de Rechtshandhaving

WILLEMSTAD – Op 29 maart 2022 is mw. Marylène Koelewijn door de President van het

Gemeenschappelijk Hof van Justitie, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd als lid van de Raad voor de

Rechtshandhaving.

Na een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, vervulde Marylène Koelewijn vanaf

1995 diverse functies binnen (en buiten) het Openbaar Ministerie, laatstelijk die van

plaatsvervangend hoofdofficier van justitie. Vanaf 2016 tot 2022 was zij tevens commissielid van

de Nederlandse Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

De Raad voor de Rechtshandhaving is een rechtspersoonlijkheid bezittend interlandelijk orgaan

van Curaçao, Sint Maarten en Nederland (voor zover het betreft de BES-eilanden). Dit orgaan is

belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten – met uitzondering

van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius

en Saba. De Raad kijkt daarbij naar de effectiviteit, de kwaliteit van de taakuitoefening en het

beheer. Daarnaast is de Raad belast met de algemene inspectie van de kwaliteit en effectiviteit

van de justitiële samenwerking tussen de landen.

