Prome Minister Evelyn Wever-Croes

SUSPENSION DI EMPLEADO PUBLICO NO TIN NADA DI PERSECUCION POLITICO

“Mi no ta den politica ni pa tene man riba cabes di ningun hende, ni pa persecucion politico”

Den e ultimo dianan aki Parlamentarionan Mansur, Croes, Lopez-Tromp ta cuestiona un suspencion cu a tuma luga na Parlamento. Nan ta considera e suspension aki como un persecucion politico. Prome Minister Evelyn Wever-Croes siman pasa a splica e procedura ora ta trata suspension di un empleado publico. Esaki ta un procedura standard cu tin diferente departamento envolvi den esaki prome cu bo yega na un paso asina.

Den e caso recien aki tambe e procedura a wordo encamina manera ley ta stipula. E persona a wordo avisa, informa y a scucha di dje kico e tabata tin di bisa y e despues e persona a wordo presenta cu un carta di suspension pendiente investigacion. Prome Minister, como esun encarga cu asuntonan di organisacion na unda Parlamento tambe ta cay, a firma e carta di suspension. “Awor investigacionnan pa wak si en realidad e persona a haci of no a haci nada pa e ora nos por sigui na ordo di dia”.

Durante conferencia di prensa diahuebs mainta, Prome Minister e expresa cu e ta lamenta cu especialmente Parlamentario Mansur y Parlamentario Gerlien Croes ta hunga wega politico cu e situacion aki y referi esaki como persecucion politico. Prome Minister a enfatisa cu e persona no a wordo suspendi pasobra e ta di un otro asignacion politico. “Aki nan no tin nada di politica andando”.

Prome Minister a remarca cu e dos Parlamentarionan aki a haci’e pregunta tocante Arubahuis tambe. E parlamentarionan en cuestion lo a tende cu lo tin un investigacion na Arubahuis. Prome Minister splicando cu no tin nada politico tumando luga den desicionnan cu e ta tuma, a duna di conoce cu el a contesta e parlamentarionan cu manera cu el a tende cu tin cosnan cu no lo a bay bon na Arubahuis, e mes a pidi un investigacion na Arubahuis.

“Mi mes a pidi Centrale Accountantsdienst (CAD) pa haci investigacion. Aworaki e investigacion ta andando y ta den su fase final. Ora e ta cla nos por comenta mas di e contenido di e investigacion. Tanten, no ta prudente claro pa bisa nada pasobra no kier daña e investigacion”.

Cu esaki, Prome Minister ta enfatisa, cu e parlamentarionan di oposicion sa hopi bon cu ora cu e Prome Minsiter aki papia di integridad y di investigacion y suspension, no tin nada di haber cu persecucion politico.

“Mi ta un hende cu ta kere den integridad y ora cu cualkier hende haci algo cu no ta integro, e tin cu carga su responsabilidadnan. Sea e ta un persona di mi mesun partido of no, sea ta un di mi votadornan, sea un colega di trabou, of famia. Cada ken cu haci algo mester sinta riba su propio blaar paso mi no ta den politica pa tene man riba cabes di ningun hende. Tampoco mi ta den politica pa persecucion politico pasobra mi ta kere den integridad”, Prome Minister a duna di conoce.

Na final Prome Minister a conseha e parlamentarionan aki di oposicion cu ta hacienda sensacion cu e caso di e ambtenaar suspendi, pa stop esaki pasobra ta hopi cruel loke nan ta haciendo dañando mas pa e persona en cuestion. Nan ta viola privacidad di e persona sacando ful e noticia aki for di contexto mesora y public’e tur caminda. “Mi ta condena esaki pasobra cada persona tin derecho riba su privacidad, y locual cu boso ta haciendo ta hunga un wega politico, y esaki no ta bon pa e persona. Ami ta kere den integridad y cu tur hende mester carga su responsabilidad no obstante ken e ta”.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype