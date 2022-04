Un paso den bon direkshon

Pero ahinda no un Level playing Field

Willemstad, 1e di aprel 2022 – Ambos, CASHA i CHATA ta kontentu di a tuma nota ku Minister di Finansas, sr. Javier Silvania, lo bai tuma akshon kontra akomodashonnan di termino kòrtiku ku no ta paga impuesto. Su plan pa entregá un propuesta di lei den di dos mitar di aña, pa AirBnB paga impuesto direkto, ta un paso den e bon direkshon.

Sinembargo, esaki ta un paso chikitu, ya ku AirBnB, speshalmente den kuadro di benta, ta simplemente un di e plataformanan pa hür akomodashon. Otro wepsaitnan manera Booking.com, VRBO, Tripadvisor, Micazu i algun mas, tambe ta hür kas i apartamento riba nos isla i hopi biaha den segmentonan mas karu. Adishonalmente, tin varios kompania lokal ku ta hür propiedat na turista na nòmber di doño privá. Hopi di e kompanianan aki no ta kumpli ku impuesto riba e ganashi kolektá.

Mas aleu, no laga nos lubidá ku OB so no ta determiná e gastu di mas grandi pa un akomodashon grandi legal. Adishonalmente, nan ta paga otro impuestonan tambe manera WB i/o IB, SVB i otro primanan sosial.

P’esei CHATA i CASHA ke mira e problematika kompletu keda konsiderá, na lugá di djis e parti di OB, ku ta limitá pa AirBnB so. Asina’ki so nos por papia di un Level Playing Field.

Een eerste stap in de goede richting

Maar nog geen sprake van een Level Playing Field

Willemstad, 1 april 2022 – Zowel CASHA als CHATA zijn verheugd te vernemen dat minister van Financiën Javier Silvania actie gaat ondernemen tegen het verhuren van accommodaties voor kort verblijf zonder belasting te betalen. Zijn plan om in de 2e helft van dit jaar om een wetsvoorstel in te dienen, zodat AirBnB rechtstreeks omzetbelasting gaat afdragen, is een stap in de goede richting.

Echter is dit maar een kleine stap want AirBnB, zeker op gebied van omzet, is slechts één van de spelers op de online verhuurmarkt. Andere sites zoals Booking.com, VRBO, Tripadvisor, Micazu en ga zo maar door, verhuren ook veel huizen en appartementen op het eiland en dit vaak in het duurdere segment. Daarnaast heb je nog talrijke lokale verhuurbedrijven, die namens privé eigenaren hun onroerend goed verhuren aan toeristen. Ook veel van deze bedrijven dragen geen omzetbelasting af over de door de toerist betaalde som.

Daarnaast mogen we niet vergeten dat niet enkel OB het hogere kostenplaatje voor de legale verhuurder bepaalt. Naast OB dragen zij immers ook andere belastingen af zoals WB en/of IB, SVB en andere sociale afdrachten.

CHATA en CASHA zouden dan ook graag zien dat de gehele problematiek in overweging wordt genomen in plaats van enkel het gedeelte OB en dan nog alleen bij AirBnB. Enkel op die manier gaan we kunnen spreken van Level Playing Field.

A step in the right direction

However, not a Level playing Field yet

Willemstad, 1 April 2022 – Both CASHA and CHATA are pleased to have taken notice that the Minister of Finances, Javier Silvania, will be acting against short term accommodation rentals that does not pay taxes. His plan to submit a law proposal in the second half of the year, for AirbnB to directly pay sales taxes, is a step in the right direction.

However, this is a small step, as AirBnB, especially in terms of sales, is just one of the online parties for accommodation rental. Other websites such as Booking.com, VRBO, Tripadvisor, Micazu and so on, also rent a lot of houses and apartments on the island, and often in more expensive segments. Additionally, there are many local rental companies, that on behalf of private owners, rent real estate to tourists. A lot of these companies also do not comply with sales taxes on their collected revenue.

Furthermore, let’s not forget that OB alone does not determine the largest expense for a legal accommodation rental. Additionally, they also comply with other taxes such as WB and/or IB, SVB and other social premiums.

Therefore, CHATA and CASHA would like to see the complete problem being considered instead of just the OB part, which is limited to AirBnB only. Only this way we’ll be able to call it a Level Playing Field.

