Discurso di Minister Xiomara Maduro di Finansa y Cultura:

Manifestacion Cultural Himno y Bandera 2022

“Ban sigui sembra Respet, ban duna Respet na nos ‘Dia di Himno y Bandera”

ORANJESTAD – Tabata un honor y alegria pa e mandatario di Finansa y Cultura dirigi algun palabra riba e anochi special aki, mas aun cu por celebra atrobe despues di dos aña atrobe e evento di Manifestacion Cultural manera ta custumber, meymey di e calor di nos pueblo Arubiano y nos invitadonan cu a bini di exterior, cual ela gradici e invitadonan pa nan presencia.

“Chikito y simpel bo por ta, pero si respeta”, ta un frase di nos Himno Aruba Dushi Tera, cu nos tres baluartenan Padu Lampe, Rufo Wever y Hubert (Lio) Booi, tur tres den feliz memoria a compone. Un frase cu e mandatario a escoge pa inicia su discurso y pa corda cada Arubiano riba e importancia di brinda Respet.

Nos Pais Aruba, chikito den tamaño, pero cu a demostra atrabes di su historia cu e ta wordo Respeta. Ta danki na e curashi, perseverancia y determinacion di nos Libertador Gilberto François Betico Croes, a logra locual nos pueblo tabata anhela, un Aruba autonomo den Reino Hulandes cu su propio simbolonan di identidad. Nos propio bandera cu e aña aki a haci 46 aña cu ela bay laira pa prome bes y nos propio Himno. Aruba a bira un pais liber riba tereno monetario cu su propio florin y su propio Banco Central. E lucha di nos Pais pa Status Aparte cu hopi no a kere cu nos por a logra, a bira realidad dia 1 di januari 1986, danki na nos estadista Betico Croes cu a sa di uni nos pueblo y Aruba a wordo Respeta pa su gran logro constitucional.

Minister Maduro a sigui trece dilanti cu nos pais Aruba ta wordo Respeta tambe pa e determinacion, e curashi cu a tuma na momento cu Lago a cera, pa crea y desaroya un otro pilar di economia, nos Turismo. Un vision cu a resulta exitoso y cu ta nos unico pilar economico cu actualmente ta recuperando bek. Recientemente Aruba a ricibi hopi elogio di organisacionnan internacionalmente renombra manera IMF y companianan di rating riba e forma con gobierno di Aruba a maneha e situacion di e pandemia COVID 19. Un pandemia cu nos ningun tabata prepara p’e y no tabata tin un manual cu instruccion pa sa con pa atende.

Minister Xiomara Maduro den su discurso ta acentua cu bou di un liderazgo firme di nos Minister President sra. Evelyn Wever-Croes, a sa di a tuma medidanan necesario y na tempo na bienestar di Pais Aruba. Cu e trabou duro di expertonan riba varios tereno y un bon comportacion di nos pueblo, poco poco nos Pais ta recuperando di e sla fuerte cu nos a haya economicamente y financieramente. Aruba tabata un ‘trend setter’ den varios aspecto di e maneho di Covid19 y ta wordo Respeta internacionalmente pa esaki. Esakinan ta djis algun ehempel den historia con nos Pais Aruba apesar di ta chikito na tamaño ta wordo Respeta.

E aña aki laga nos concentra riba e palabra ‘Respet’. Ban brinda Respet na nos mes pa asina nos por Respeta otro y Respeta nos Pais Aruba. Ta ora bo Respeta bo mes, bo por brinda Respet na otro. Tin un dicho cu ta bisa ‘No haci cu otro, locual bo no kier pa otro haci cu bo’. Respeta nos mayornan, Respeta nos yiunan, Respeta nos hende grandi, Respeta nos norma y balornan, laga nos crea a base di Respet, ciudadanonan consciente cu bon conducta y pa ta un ehempel pa nos yiunan y nos futuro generacionnan. Brinda Respet na nos autoridadnan, nos institutonan y nos mandatarionan tabata palabranan di Minister Maduro.

Ban Respeta nos cultura y nos herencia cultural. Respeta nos simbolonan nacional di identidad, nos Himno y Bandera y nos idioma. Respeta nos naturalesa, nos medio ambiente. Respeta tur hende rond di nos, apesar di diferencia di opinion, interes, rasa of religion. Ban inculca un sentimento di respet den cada un di nos y laga esaki keda biba henter aña den nos.

Minister di Finansa y Cultura den su discurso tambe a haci un yamada pa laga nos siña di ta mas tolerante pa esun cu no tin mesun pensamento of interes cu nos. Laga nos ta mas inclusivo y no exclui un otro paso e ta diferente. Corda semper cu bo actitud ta refleha ken bo ta, e ta un refleho con bo comunidad ta y con bo Pais ta. Cada bes cu nos actua cu Respet nos ta crea y aporta na un miho Aruba, pa nos mes, pa nos yiunan y nos futuro generacion. Nos pueblo ta conoci pa nos cordialidad y ta esaki ta e deseo di e mandatario pa nos trata otro cu Respet. Ban demostra cu tur Arubiano y tur cu a haci Aruba nan cas, sa di Respeta nos mes y sa di brinda Respet na otro y asina contribui na un comunidad sano y un Pais Respeta.

Terminando su discurso, e mandatario a gradici Comision Celebracion di Dianan Nacional cu a organisa e bunita anochi di Manifestacion Cutural. Danki tambe na tur artista local pa deleita nos y laga nos disfruta den un ambiente liber manera nos a custuma. Masha danki tambe na un y tur cu a duna oido pa bin completa nos Manifestacion Cultural cu benta di nos artesanianan localmente traha, nos cos dushinan di pasa boca y nos cuminda crioyo. Danki pa boso aporte pa laga nos bishitantenan experiencia un parti di nos rikeza Cultural y tambe pa nos localnan por biba nos Cultura.

Ban sigui sembra Respet, ban duna Respet na nos ‘Dia di Himno y Bandera,’ ban hisa nos Bandera y canta nos Himno Aruba Dushi Tera cu hopi orguyo. Ban tene semper den mente e frase di nos Himno: Chikito y simpel bo por ta, pero si respeta asina e mandatario a finalisa su discurso dia di Manifestacion Cultural en conexion cu Aruba su Dia di Himno y Bandera 2022.

