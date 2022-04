MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER MIEMBRONAN DI CRBO/VCA TA KLA PA POR FUNGI DEN KALAMIDAT

Willemstad – Den wikènt di 1 i 2 di aprel último, Direktorado di kòntròl di Riesgo i maneho pa Kalamidat (DRR) a tene un ‘24-hour Survival Camp’ pa su koleganan di Organisashon pa kòntròl di Kalamidat (CRBo) i boluntarionan den kalamidat (VCA). Meta di e aktividat tabata pa saka e miembronan di e diferente timnan for di nan sirkunstansianan diario komodo i prepará nan pa ta mas resiliente mental i fisikamente bou di sirkunstansianan difísil. Tim di Reskate di Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) a pone e grupo pasa den diferente senario kaminda mester a hasi diferente ehersisio.

Meskos ku ora ta trata di un kalamidat, e funshonarionan mester a sali for di kas pa reuni, den e kaso aki na Marinekazerne Suffisant. For di e sitio ei a transportá nan na un lokashon deskonosí kaminda nan mes mester a konstrui un kampamentu di tènt. Den oranan di anochi a transporta e grupo na un otro sitio deskonosí pa kana buska e kampamentu bèk. Despues di un anochi ku tiki drumimentu, kaminda e partisipantenan mester a kore warda kada mei ora, a parti e grupo na dos. Un grupo mester a sali pa buska awa i wak unda tin mas sobrebibiente. A simulá ku na kaminda un kolega a risibí fraktura na su pia ku e no por a sigui kana. E otro grupo mester a traha un flòt, pa krusa bahia di Piskadera pa bai buska e otro grupo, duna asistensia na e koleganan i transportá e víktima i sobrá hende mas lihé posibel via di laman. Despues di a logra tur esaki mester a desmantelá tur loke a konstruí pa bai na un sitio mas agradabel pa einan kushiná ainda. Esaki despues ku for di kuminsamentu di e Survival Camp, no ta tin kuminda pa e partisipantenan.

E partisipantenan a risibí un sertifikado komo prueba di partisipashon i palabranan di elogio diparti di VKC pa e manera kon e grupo den totalidat a kumpli ku e tareanan i a mustra kon bon ta traha huntu i ta adaptá na sirkunstanshanan inesperá. Banda di VKC su Tim di Reskate i EHBO, organisashon i realisashon di e aktividat aki tabata posibel ku tremendo yudansa di CITRO, Defensa Real na Kòrsou i Krus Kòrá.

Athunto un bista di e aktividat.