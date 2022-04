Technische briefing over aanpak van opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Hoe worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in Nederland? Deze vraag staat centraal tijdens een technische briefing die de commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op dinsdag 5 april. Kamerleden laten zich tijdens deze bijeenkomst door deskundigen informeren. De briefing is vanaf 16.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Opvanglocatie Harskamp

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

Door de oorlog in Oekraïne zijn al veel vluchtelingen de grens overgegaan. Volgens de Europese Commissie zijn dat er inmiddels ongeveer 3,75 miljoen. Verreweg de meesten van hen worden opgevangen in de omringende landen, maar een deel van de ontheemden reist door binnen Europa, onder meer naar Nederland. De aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt steeds meer vorm. Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid stuurde op 30 maart hierover een brief naar de Tweede Kamer. Hierin zet de staatssecretaris een aantal besluiten uiteen die de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft genomen.

Diverse onderwerpen

In de brief komen diverse onderwerpen aan bod. Er is onder meer aandacht voor de regeling opvang ontheemden, het registratie- en IND-proces, particuliere initiatieven, huisvesting, onderwijs en zorg, bijvoorbeeld de inzet van tolken en medische evacuatie van Oekraïense patiënten. Ook wordt er ingegaan op de rol van de burgemeesters. Zij krijgen de wettelijke taak mensen uit Oekraïne op te vangen en doen dat niet langer op vrijwillige basis. Hiervoor heeft het MCCb het noodrecht ingezet.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Volg het live

Volg de briefing vanaf 16.30 uur via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Bekijk ook de bijbehorende stukken.

