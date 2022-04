Kamer herdenkt oud-Kamervoorzitter Piet Bukman

De Tweede Kamer herdacht op dinsdag 5 april oud-Kamervoorzitter Piet Bukman, die op 15 maart op 88-jarige leeftijd overleed. Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemde hem ‘een bijzondere man, met een scherpe geest, wijs en eigenwijs’.

Politiek betrokken

Bergkamp zei dat Bukman ‘politiek betrokken was tot in zijn vezels’. “We zijn Piet Bukman dankbaar voor zijn rijke en waardevolle bijdrage aan de Nederlandse politiek.”

Applaus

Bukman was Kamervoorzitter van december 1996 tot mei 1998. Hij was een CDA-politicus, de eerste partijvoorzitter die na de fusie van KVP, CHU en ARP de partij leidde. Hij deed dat met groot enthousiasme, aldus Bergkamp: “Te afwijkende meningen werden niet getolereerd. Zijn credo uit die tijd was: geen discussie, geen vragen, maar applaus.”

Laatste man

Bukman werd achtereenvolgens minister van Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris van Economische Zaken en minister van Landbouw. Zijn verkiezing tot Kamervoorzitter riep wel wat weerstand op, memoreerde Kamervoorzitter Bergkamp: “Veel Kamerleden vonden het – na generaties mannen – de hoogste tijd worden voor een vrouw op deze post. Piet werd dan ook de laatste man vóór de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter: Jeltje van Nieuwenhoven.”

Minister-president

Na de Kamervoorzitter sprak ook minister-president Mark Rutte enkele woorden om Bukman te herdenken.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype