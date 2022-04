Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

OPOSITORNAN DI AVP NO TIN AUTORIDAD MORAL PA MANDA PROME MINISTER CAS

Diamars e Parlamentario di AVP señor Ryçond do Nascimento a presenta Mocion number 35 durante e reunion pa trata Presupuesto 2022 den Parlamento. Un mocion di desconfiansa contra Prome Minister Evelyn Wever-Croes cu a wordo sosteni y firma pa tur miembro di oposicion.

Mocion basa riba mentira

Prome Minister na inicio di su disertacion pa elabora riba e mocion aki, a splica e seriedad di un mocion di desconfiansa por lo tanto a considera importante pa analisa cada punto cu a wordo treci den e mocion na unda a constata cu pa cuminsa, e ta un mocion basa riba mentira y informacion incorecto. Sinembargo, oposicion su meta y mas ainda e deseo ferviente ta biba den nan pa manda nos Prome Minister cas. Mirando cu den Mocion 35 no ta basa riba berdad, ta keda e pregunta e ora cu ki autoridad Parlamentarionan di oposicion tin pa manda nos Prome Minister cas.

Trabounan anterior di Prome Minister

Splicando, Prome Minister a duna di conoce cu semper e ta un persona cu a traha cu dedicacion y semper ora di compromete su mes na un trabou, e ta haci’e completamente bon pasobra e ta traha cu alma y cuerpo. Esaki a pone cu tur caminda unda cu el a traha, tanto su coleganan y hefenan tawata apreci’e y ora di bay y bandona e trabou, el a bay cu bon pia y e sa cu nan a wak e bay cu duele. Unda cu el a traha, el a laga aprecio y respet atras.

Ryçond do Nascimento a laga conflico atras den trabou anterior

E Parlamentario cu a entrega e mocion aki, señor Ryçond do Nascimento no por bisa mesun cos pasobra el a bay laga conficto atras na Universidad di Aruba. Y esaki, dos biaha señor do Nascimento mes a constata ora cu e kier a coregi Prome Minister. Esaki ta haci cu e Parlamentario aki no tin autoridad moral pa manda Prome Minsiter cas.

Oposicion di AVP no tin autoridad moral

Esaki tambe ta conta pa e Parlamentario cu no por ni sikiera drenta Merca y net e tambe a firma pa kita Prome Minister for di trabou pasobra no tin confiansa. Prome Minister a pasa screening pa bira Minister, Parlamentario Benny Sevinger ni Mike de Meza no por pasa screening. Prome Minister no ta den ‘bestand’ di MOT mientras cu e ex prome minister Mike Eman si ta den ‘bestand’ di MOT pa ricibi donacion di 50 mil dollar. “Mi ta puntra mi mes si esakinan di AVP y otronan di oposicion cu mi ta laga na cada ken nan consenshi cu a firma, tin e autoridad moral pa manda hende cas mientras nan mes ta den yen di bagamunderia”, Prome Minsiter a haci e pregunta.

Un Prome Minister cu ta duna transparencia

Prome Minister a menciona cu e mocion di desconfiansa ta papia na final di falta di transparencia. Riba e punto aki Prome Minister a expresa: “Ami ta e unico minister den tur e gobernacionann na Aruba desde 1986 cu tur aña ta traha un relato anual (jaarverslag) di trabounan di ministerionan cu ta resorta bou mi maneho y ta mande Parlamento y ta publica esaki pa henter Aruba tin acceso na dje. Awor ki señal boso ta manda pa gobernantenan pa futuro? Boso ta bisando nan stop di ta transparente?”

Prome Minister a enfatisa cu semper, desde cu el a tuma mando di nos pais over, el a duna transparencia di su maneho. E ta e minister di Gabinete Wever-Croes cu mas tawata den Parlamento durante di pandemia. Esaki ta un muestra, cu e mocion di desconfiansa presenta no ta cuadra cu realidad. Pero transparencia den tur caso, no ta algo cu especialmente esnan mas biew den AVP sa kico e ta. E deseo di opositornan pa manda Prome Minister cas, ta un deseo politico y sigur no ta pa falta di transparencia di parti di Prome Minister.

