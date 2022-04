Nationaal Jeugddebat in Tweede Kamer

De Tweede Kamer staat op maandag 11 april in het teken van jongeren en politiek. Tachtig jongeren uit heel Nederland komen naar de Kamer om hun stem te laten horen tijdens het Nationaal Jeugddebat. Zij discussiëren met Kamerleden over seksueel overschrijdend gedrag, kansenongelijkheid in het onderwijs, zelfdodingsgedachten en de woningmarkt. Het debat is live te volgen via deze website.

Debat

Tachtig jongeren uit heel Nederland nemen plaats in de blauwe zetels van de plenaire zaal om hun oplossing voor maatschappelijke problemen aan politici voor te leggen. Het debat verloopt via een vast debatstramien, net zoals dat bij Kamerleden gaat. De deelnemers komen uit verschillende provincies en zijn van diverse leeftijden en achtergronden. Het is de bedoeling dat zij op deze manier een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse jeugd.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zit het debat voor. Het Nationaal Jeugddebat vindt jaarlijks plaats in de Tweede Kamer en wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR). Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 was het debat online. Het is dit jaar de 27ste editie.

Fracties

De afgelopen maanden kregen de jongeren trainingen in het voeren van een debat. De jongeren worden opgedeeld in vier fracties: geel, groen, rood en blauw. Ze hebben zelf thema’s aangedragen waarover ze wilden debatteren.

Programma

12.55 – 13.00 uur: Openingswoord Maurice Knijnenburg (voorzitter NJR)

13.00 – 13.10 uur: Openingswoord Kamervoorzitter Vera Bergkamp (dagvoorzitter)

13.10 – 13.45 uur: Debat 1 over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Fractie geel gaat in debat met minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid).

14.00 – 14.40 uur: Debat 2 over zelfmoordgedachten

Fractie groen gaat in debat met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

15.05 – 15.40 uur: Debat 3 over wonen in Nederland

Fractie rood gaat in debat met Kamerlid Henk Nijboer (PvdA, portefeuille Wonen).

16.00 – 16.45 uur: Debat 4 over kansenongelijkheid in het onderwijs

Fractie blauw gaat in debat met Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie, portefeuille Onderwijs).

Volg het live

Volg het debat op maandag 11 april vanaf 12.55 uur via de livestream op deze website.

