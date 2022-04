Minister Dorothy Pietersz-Janga a kanselá biahe di trabou pa motibunan médiko

Willemstad – Manera ya por a tuma nota, Minister Dorothy Pietersz- Janga tabata planiá pa bai un biahe di trabou na Palau kaminda minister lo a representá Reino Hulandes na e “ Our Ocean Conference”. Durante preparashonnan djabièrnè , minister a kuminsá sinti su kurpa malu, motibu pa kual ela opta pa bai kas trempran tambe e dia ey.

Promé ku e vuelo di djasabra merdia minister a konsultá ku su dòkter na warda ku a duna konseho negativo pa biaha mirando e diagnóstiko preliminar. Dòkter di kas a deklará ku minister Dorothy Pietersz- Janga ta “not fit for fligh”. For di e dia ey minister no ta laborando i ta hasiendo tur e tèstnan nesesario relashoná ku su salú.

Mester bisa si ku un delegashon di tres funshonario di Ministerio di Salubridat, Medio- Ambiente i Naturalesa a representá Reino dignamente durante e konferensia aki na Palau.

Pronto rekuperashon pa Minister Pietersz- Janga.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype