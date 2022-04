14 di aprel 2022

A kita motosaikel for di butadó di fever despues ku e la keda kondenáden Korte

Djárason último 13 di aprel, Korte den Promé Instansia di Kòrsou a sentensia J.E. di 28 aña pa butamentu di fever riba Kaminda Rignald Recordino 29 di desèmber 2021. Korte a bai di akuerdo ku demanda di fiskal pa kita motosaikel di e doño (verbeurd verklaren). Dor ku e kastigu aki ta unu hopi fuerte, e no a haña un kastigu adishonal. J.E. lo mester paga e daño ku e la kousa na e outo di trabou (dienstauto) di KPC, na momentu ku e la purba di hui for di polis. E la pèrdè kontrol riba e stür, bai dal kontra outo di polis i kasi kontra dos hende ku tabata presente.

Fever ta un fenómeno ku un historia largu na Kòrsou. Pa algun e ta un divershon popular di pueblo, pero otronan ta eksperensi’é komo molèster. Echo ta, ku fever riba kaya públiko ta bai huntu ku situashonnan ku peliger di morto pa tantu usadónan di kaminda i hendenan presente. Ademas di esei, e ta stroba tráfiko, blòkia kaminda i abitantenan di e besindario ta sufri molèster di zonidu. Den e kaso aki tambe, butamentu di fever a okashoná un situashon peligroso pa e hendenan ku tabata presente. E stürdó no tabata disponé reibeweis, e no ta tin un hèlm anto e motosaikel no ta tin plachi di number, no tabata sigurá i belásten no tabata pagá.

Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC) i Ministerio Públiko (OM) huntu lo bai kombatí butamentu di fever. Lo bai hasi kontròlnan mas riguroso i OM lo bai hasi mas esfuerso pa konfiskámotosaikel i outo. Esei ta nifiká ku polis por konfiská motosaikel òf outonan ku ta involukrá den butamentu di fever. OM lo hasi esfuerso pa pone kasonan di butamentu di fever komo prioridat riba e planifikashon di korte, ku e intenshon pa por kita e vehíkulonan (verbeurd verklaren). Ku e forma di kontrol aki,

polis i OM ta spera di por manda un señal ku butamentu di fever riba kaminda públiko ta un ‘no go’.

Feveraar is motor kwijt na veroordeling Gerecht

Op woensdag 13 april jl. heeft het Gerecht in de Eerste Aanleg van Curaçao de 28-jarige J. E. veroordeeld voor het feveren Kaminda Rignald Recordino op 29 december 2021. Het Gerecht volgde de eis van de officier van justitie om de motor verbeurd te verklaren. Omdat deze straf erg hard aankomt, heeft hij daarnaast geen andere straf meer gekregen. Wel moet J. E. de volledige schade vergoeden die hij heeft aangericht aan de dienstauto van het KPC, toen hij probeerde te ontkomen aan de politie. Bij die poging raakte hij de macht over het stuur kwijt en botste hij tegen de politieauto en bijna tegen twee omstanders.

Fever is een fenomeen met een lange historie op Curacao. Voor sommigen is het een volksvermaak, maar vele anderen ervaren het als overlast. Feit is dat fever op de openbare weg gepaard gaat met levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers en omstanders. Daarnaast wordt het verkeer gehinderd, doordat de weg wordt geblokkeerd en bovendien ervaren buurtbewoners geluidsoverlast. Ook in deze zaak leverde het feveren een gevaarlijke situatie op voor omstanders. De bestuurder beschikte daarnaast niet over een rijbewijs, droeg geen helm en de motor had geen kentekenplaten, verzekering en de belasting was niet betaald.

KPC en OM trekken samen op bij de bestrijding van fever. Er wordt strenger gehandhaafd en het OM zet meer dan voorheen in op het afnemen van de motor of auto. Dat betekent dat de politie motoren of auto’s die betrokken zijn bij fever in beslag neemt. Het OM spant zich vervolgens in om feverzaken met voorrang op zitting te plannen, met de intentie om het voertuig verbeurd te laten verklaren. Met deze wijze van handhaven hopen politie en OM een signaal te geven dat fever op de openbare weg een no-go is.

