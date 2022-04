Komunikado di Kuerpo Polisial Korsou: Aksidente di tráfiko ku morto

KOMUNIKADO DI KUERPO POLISIAL KÒRSOU 208 /2022

16 aprel 2022

Aksidente di tráfiko ku morto.



Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djasabra 16 di aprel 2022 alrededor di 06.28’or, Sentral di polis a risibí informashon di un

aksidente grave ku a tuma lugá riba Weg naar Westpunt na altura di Gato.

Mesora a dirigí diferente unidat i ambulans na e sitio.

Na nan yegada nan a bin topa un aksidente entre un outo di famia i un pikòp.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku shofùr di e pikòp ku tabata kore riba Weg

naar Westpunt bij Gato den direkshon di Banda Bou, pa motibunan te ainda deskonosí, a

bai kore riba man kontrali i dal frontal kontra e outo di famia ku tabata bini for di Banda

Bou den direkshon di Zegu.

Shofùr di e outo di famia, debí na e multiple leshonnan ku el a sufri den e aksidente, a

fayesé na e sítio mes.

Dòkter di polis ku tabata presente a konstatá morto di e dama víktima.

E ko-okupante di e outo di famia ku tambe a keda leshoná dor di e impakto, a keda

transportá ku urgensia pa Sala di Emergensia di C.M.C.

Debí na sirkumstansia famia no a identifiká e kurpa ainda, motibu pa kua no por duna e

identidat liber.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

