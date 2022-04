KOMUNIKADO DI PRENSA 209 /2022

16 aprel 2022

Súplika na outomobilista i ko-okupante pa bisti faha di seguridat.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Polis ta bolbe hasi un yamada na tur outomobilista i ko-okupantenan di vehíkulo pa kua lei

ta eksigí faha di seguridat, pa bisti esaki na momentu ku bo ta sea tras di stür of sintá na

banda di e shofùr.

Ta konstatando demasiado aksidente di tráfiko ku herido of ku morto, den kua sea e shofùr

of e ko-okupante of ámbos, no tabatin nan faha di seguridat bistí durante di e dalmentu.

E faha aki ta evitá ku bo ta bai dal bo kurpa den otro partinan dilanti den e vehíkulo of asta

saka bo for di e vehíkulo dor di e impakto fuerte.

Tabatin diferente kaso kaminda e leshonnan ku víktimanan di aksidente di tráfiko a sufri por

a keda limitá, si nan tabatin e faha bistí.

Den e aksidente lamentabel di awe djasabra 16 di aprel 2022, ningun di e dos víktimanan

enbolbí tabatin faha di seguridat bistí.

Laga nos kada un realisá ku bistimentu di e faha di seguridat ta un protekshon pa nos mes i

no un fabor pa otronan.

