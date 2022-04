Aksidente di tráfiko ku morto. Ta trata di un turista.

Aksidente di tráfiko ku morto.

Djaluna 18 di aprel 2022 alrededor di 22.35’or, Sentral di polis a risibí informashon di un

aksidente di tráfiko ku a tuma lugá riba Edisonstraat.

Mesora a dirigí unidat polisial i ambulans na e sitio.

Na nan yegada nan a bin topa un aksidente entre un outo di famia i un pikòp.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku shofùr di e pikòp ku tabata kore riba

Edisonstraat direkshon di Helmin Magno Wiels Boulevard, diripiente a topa ku un vehíkulo

ku tabata bini di direkshon kontrali i riba man kontrali.

A konsekuensia di esaki aki e vehíkulonan a dal frontal kontra di otro.

Shofùr di e outo di famia, debí na e multiple leshonnan ku el a sufri den e aksidente, a

fayesé na e sítio mes.

Dòkter di polis ku a presentá na e sitio a konstatá morto di e hòmber víktima.

Debí ku trata di un turista i no a pone famia na altura ahinda, no por publiká su identidat.

Shofúr di e pikòp a risibí tratamentu médiko na e sitio mes.

Departamentu di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

