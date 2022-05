Advertisements

Parlamentario Sr. Amerigo Thodé su aktitut antikuá, tèrko, egoista i ego personal ta stroba strategianan nobo, transformashon i union den parlamento.

MFK mester buska un manera, no tin espasio pa diktadura. Interes general.

Parlamentario i lider polítiko di Trabou pa Kòrsou TPK Sr. Rennox Calmes

Ta señalá un problema serio ku na algun okashon a presentá. Esaki tin di haber ku e aktitut di parlamentario Thodé. Respetando ku kada parlamentario ta wòrdu skohé pa pueblo, esei MFK no por hasi nada ku ne. Pero loke si ta den MFK su man ta di skohe ken e ta hasi presidente di komishon i lider di frakshon. Sr. Thodé komo lider di frakshon di MFK no ta kompronde ku e ta den koalishon i tin un mayoria den parlamento. Paso si e tabata kompronde esaki, lo e no ta keda sin entregá moshon i kambio pa miedu ku PAR lo bati nan.

Durante IPKO tambe sigur e aktitut di Sr. Thodé a kousa indignashon ku por a kondusí na problema serio pa Kòrsou den bista di e otro paisnan. Meskos a konta pa e novum ku Trabou pa Kòrsou TPK a bini ku n’e pa kuminsa hasi uso di traduktor na tripartit i IPKO. Ta pa motibu di Sr. Thodé esaki no ta den e lista di palabrashon. Paso un biaha mas su aktitut a dominá mas ku interes general. Si no ta MFK a bini ku n’e, e ta trata na want’e abou.

E aktitut aki di Sr. Thode lo bai kosta MFK kualkier dia si MFK no atende Sr. Thodé riba esaki. Mester kuminsa splika Sr. Thodé kiko ta mayoria den tur situashon.

