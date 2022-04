Kustwacht Caribisch Gebied

Turista ta fayesé na Klein Bonaire

Ayera mainta banda di 11 or e Sentro di Reskate di Wardakosta a risibi un yamada di MAYDAY riba VHF kanal 16 di e boto MAGIC. E tripulante a informá wardakosta ku nan ta mira algun persona riba beach di Klein Bonaire ta purba di reanimá un persona .Mes ora e Sentro di Reskate a informá e tim di Wardakosta ku ta stashoná na Boneiru. E tim a sali mes ora ku dos kolega di polis riba e boto Justice di Wardakosta. Nèt prome ku nan a sali a risibi e triste notisia di KPCN ku e persona no ta duna señal di bida mas.

Ta trata di un turista Amerikano femenina ku a sinti su kurpa malu durante ku e tabata snòrkel i a guli hopi awa. No por a reanimá e señora mas. E tim di Wardakosta a transportá e viktima pa tera i a entregé na polis.

Kondolensia na e famia di e difuntu ku e perdida sensibel aki.

Toerist overlijdt op Klein Bonaire

Op dinsdag 19 april omstreeks 11:00 in de ochtend kreeg de Rescue & Coordination (RCC) Center van de Kustwacht een MAYDAY bericht binnen op VHF Kanaal 16 van het vaartuig MAGIC. De bemanning van het vaartuig vertelde dat een groep mensen bezig waren met het reanimeren van een persoon op het strand van Klein Bonaire.

De RCC heeft de kustwachtploeg op Bonaire meteen ingelicht. De ploeg is toen samen met 2 politieagenten op de Justice vaartuig van de kustwacht naar Klein Bonaire uitgevaren. Even daarvoor had de ploeg via de meldkamer van KPCN het trieste bericht ontvangen dat de persoon geen teken van leven meer gaf.

Het betrof een vrouwelijk Amerikaanse toerist die tijdens het snorkelen onwel is geworden en hierdoor veel water had binnengekregen. Reanimatie mocht niet meer baten. De kustwachtploeg heeft het lichaam naar het vaste land gebracht en aan de politie overgedragen.

Wij wensen de familie van de slachtoffer sterkte met dit gevoelige verlies

