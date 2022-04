Kapitein Tom Pasman en sergeant majoor Joost van Heyningen bezoeken gezaghebber Edison Rijna

Kapitein Tom Pasman en sergeant majoor Joost van Heyningen van de landmachteenheid Compagnie in de West (CidW) hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan gezaghebber Edison Rijna. Tijdens het bezoek hebben zij gezaghebber Rijna op de hoogte gebracht van de activiteiten van de militairen tijdens hun verblijf op Bonaire.

Namens het Bonairiaanse eilandbestuur heeft gezaghebber Edison Rijna het wapen van Bonaire bij kapitein Tom Pasman opgespeld als blijk van waardering voor zijn vriendschap met ons eiland. Daarbij heeft gezaghebber Rijna aan kapitein Pasman uitgelegd wat de betekenis is van het wapen en waar deze voor staat.

Op woensdag 20 april maakte gezaghebber Rijna in de late middaguren zijn opwachting in Sporthal Jorge Nicolaas om daar in een gezellige sfeer de militairen te bedanken voor hun bezoek en voor alles wat zij op basis van vrijwilligheid voor de Bonairiaanse gemeenschap hebben gedaan.