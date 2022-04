GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT REGEERPROGRAMMA 2022-2025

Willemstad – Deze regering gevormd door de Movemento Futuro Kòrsou (MFK) en de Partido Nashonal di Pueblo (PNP) is vastberaden een regeringsbeleid te hanteren dat door het volk wordt gedragen. Dit vergt, in alle aspecten, een transparante toenadering tot het volk. Naast het inlichten van de gemeenschap over bestuurlijke zaken waarbij er beslissingen dienen te worden genomen, moet ervoor gezorgd worden dat te nemen besluiten ten voordele zijn van het volk.

Hierbij een uitnodiging om het regeerprogramma te lezen: ‘Regeerprogramma 2022-2025: Op weg naar herstel en een betere kwaliteit van leven voor het volk’.

Het is ook mogelijk om het document te ‘downloaden‘ in PDF-formaat.

Regeerprogramma-2022-2025-Gobiernu-di-Korsou (1)

