Daniel Crestian a huramentá komo miembro di Konseho Insular

Despues ku anteriormente sr. Michael Pieters a anunsiá su retiro for di frakshon di Demokrat den Konseho Insular, durante di e reunion di Konseho Insular di djaweps 28 di aprel 2022, konforme leinan elektoral vigente, na su lugá sr. Daniel Crestian a huramentá komo miembro di Konseho Insular pa frakshon di Demokrat.

Daniel Crestian beëdigd als Eilandsraadlid

dhr Daniel Crestian is beëdigd als Eilandsraadlid voor de DP-fractie.

Nadat dhr Michael Pieters eerder had aangekondigd ontslag te nemen uit de DP-fractie in de Eilandsraad, werd tijdens de Eilandsraadvergadering van donderdag 28 april 2022, in zijn plaats dhr Daniel Crestian conform de geldende regels van de kieswet beëdigd als Eilandsraadlid voor de DP-fractie.