VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad Cola Debrot-prijs voor epidemioloog Izzy Gerstenbluth

Cola Debrot-prijs voor epidemioloog Izzy Gerstenbluth

Epidemioloog Isaac ‘Izzy’ Gerstenbluth kreeg gisteravond de prestigieuze Cola Debrot-prijs uitgereikt. Gerstenbluth is gedurende de coronapandemie een pilaar geweest voor de Curaçaose gemeenschap en een constante bron van informatie.

De Cola Debrot-prijs wordt sinds 1968 elk jaar, op de geboortedag van Debrot 4 mei, uitgereikt aan een specifieke categorie en dit jaar was het de beurt aan wetenschap. De prijs werd uitgereikt door minister Sithree van Heydoorn. De Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Erwin Arkenbout, was samen met zijn echtgenote ook bij de prijsuitreiking aanwezig en feliciteerde dr. Gerstenbluth met de welverdiende prestigieuze prijs.

Premio Cola Debrot pa epidemiólogo Izzy Gerstenbluth

Ayera nochi epidemiólogo Isaac ‘Izzy’ Gerstenbluth a risibí e prestigioso premio Cola Debrot. Durante e pandemia di corona Gerstenbluth tabata un pilar pa komunidat di Kòrsou i un fuente kontinuo di informashon.

Desde 1968 tur aña ta otorgá e premio, riba fecha natal di Cola Debrot ku ta 4 d mei, na un kategoria spesífiko i e aña aki a toka turno na siensia. E premio a keda otorgá dor di minister Sithree van Heydoorn. Representante di Hulanda na Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, Erwin Arkenbout, huntu ku su kasá tambe tabata presente na e seremonia i a felisitá dr. Gerstenbluth ku e premio prestigioso bon meresí.

