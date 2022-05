JANDINO ASPORAAT ta sostené I lo tei pa The Distinguished Gentleman’s Ride na Korsou Djadomingu dia 22 di Mei proksimo!

Advertisements

PAP

Awe nos propio artista nos yiu di tera kende ta di nòmber grandi internashonal a sali ku e gran notisia di ta sostené e tremedendo inisiativa The Distinguished Gentleman’s Ride. Señor Asporaat a skohe pa e ahustá su planan pa e por tei I partisipá aktivamente yudando den e kousa I e lucha pa konsientisá riba e topiko di salu serka hende hòmber ‘Men’s Health, kaminda ku ta papia tokante Kanser na Prostat, Kanser na Testikulo (webu), Salu Mental relashoná ku malesanan serka hende hòmber.

Pa un hende di e profeshon komo komiko papia riba topikonan asina pisá, asina kompliká, asina delikado ta algu grandi I ta mustra kon ora di hasi wega por hasi wega I ora di ta serio mester ta serio di berdat. Esaki ta un gesto masha masha grandi mes di un ‘celebrity’ grandi asina. Asina Frits Terborg, kende ta un survivor di kanser na prostat, di organisashon tras di The Distinguished Gentleman’s Ride ta laga sa. Lo ta tantu un honor komo un plaser pa nos risibi Señor Asporaat dia 22 di Mei, I inkluí Señor Asporaat den nos programa. “..Nos ta masha agradesido pa su endorsement I su presensha..”, Curd Evertsz di e komishon a konta nos.

NED

Vandaag maakte onze artiest van ‘eigen bodem’ de heer Jandino Asporaat, een met internationale bekendheid, het nieuws wereldkundig The Distinguished Gentleman’s Ride in Curaçao te endorsen én er speciaal voor naar Curaçao te zullen komen om er onderdeel van te zijn. De heer Asporaat koos ervoor om zijn schema en plannen iets aan te passen om er te kunnen zijn, met de bedoeling bij te dragen aan bewustmaking en bewustwording op het gebied van het moeilijk onderwerp ‘Men’s Health’, prostaat kanker, teelbalkanker, mentale gezondheid en het voorkomen van zelfdoding/zelf moord verbandhoudend met de ziekten typisch voorkomend bij de man.

Het siert een persoon die een van beroep komiek is enorm dat hij zich hiernbij aansluit zich aansluit bij de efforts van The Distinguished Gentleman’s Ride en te praten over zo’n moeilijk en complex onderwerp. “..Wanneer er gegrapt kan worden dan gebeurt dat en doen we dat volop, maar wanneer het serieus is dan moeten we ook echt serieus zijn..” aldus Frits Terborg, zelf prostaatkanker survivor, van de organisatie achter The Distinguished Gentleman’s Ride. Dit is een enorme geste van een celebrity als de heer Asporaat. “..Het zal voor ons zowel een eer als een waar genoegen zijn om de heer Asporaat te kunnen verwelkomen en mee te laten draaien in onze event op Zondag 22 mei aanstaande. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn endorsement en zijn aanwezigheid..” aldus Curd Evertsz van de organisatie.

ENG

And then a Celebrity endorsed us and confirmed attendance: Mister Jandino Asporaat. Today mister Asporaat released the news that he fully supports the initiative The Distinguished Gentleman’s Ride in Curaçao and that he rescheduled so he could be here in Curaçao to actively participate and help in this cause and efforts to raise awareness on Men’s Health, Prostate Cancer, Testicular Cancer, Mental Health and Suicide Prevention related to issues in men’s health.

We are so delighted and excited to see how a comedian is willing to set jokes aside to attend such an important event. There’s moments for humor and loud laughter and there’s moments of being serious and focused on serious topics. We very much appreciate that such a big celebrity like mister Asporaat is endorsing us and attending our event, according to mister Frits Terborg, survivor of prostate cancer, of the organizing committee behind The Distinguished Gentleman’s Ride. “.. It’d be both an honor and our pleasure to welcome mister Asporaat and include him in what we are about to do on Sunday 22 May. What a gift!..” according to Curd Evertsz of the organizing committee.

