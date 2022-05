Minister Geoffrey Wever lo inicia discurso publico riba e topico di Economia Circular

Minister di desaroyo sostenibel, Sr. Mr. Geoffrey Wever, ta anuncia su plan pa tene varios discurso publico riba e topico di economia circular. Internacionalmente conoci como un “collaborative participation session”, e discursonan lo sirbi e meta di comunica informacion y intercambia idea riba e implementacion di maneho, pa asina hiba e economia di Aruba den e rumbo sostenibel.

Diaranzon 18 di mei e prome evento lo tuma lugar na Teresita Center, San Nicolas. Aki un grupo di invitado di mas o menos 70 stakeholders presente representando mas di 45 diferente organisacionnan local lo participa na e inicio di loke lo bira un esfuerzo continuo di dialogo cu comunidad.

E enfoke lo ta pa ricibi INPUT di diferente KEY stakeholders riba nos isla y asina mira kico mester añadi of considera pa e Circular Economy Action Plan cu ministerio di desaroyo sostenibel tin den plan. “Asina ta brinda nan e oportunidad pa let their voices be heard”, Minister Wever ta comenta.

“Nos lo mester siña kico ta traha y kico no ta traha den nos contexto riba nos isla”.

Den un forma interactivo y inclusivo nos kier envolvi mas personanan den e proceso di forma e beleid pa asina ricibi nan input tambe. Basa riba e input nan aki lo caba di formula e plan di implementacion di maneho efectivo pa catalisa e transicion pa sostenibilidad, pues un economia circular pa Aruba.

Un economia circular ta hopi importante pa Aruba, mirando cu e lo:

Contribui directamente na e recuperacion economico (inversion y oportunidad)

Reduci nos dependencia di recursonan internacional

Minimalisa e peso riba maneho di desperdicio

Contribui positivamente na planificacion di desaroyo di infrastructura

Tur hunto lo fortifica e factornan social-economico.

Pa turismo, e lo transiciona Aruba pa un “High Value – Low Impact Destination”

E “Circular Economy Action Plan” ta un plan dinamico cual lo rekeri dialogo continuo entre e stakeholders pa asina sigura cu nos tur ta bayendo hunto den e bon direccion. Un danki na tur e personanan di e business sector, companianan mediano y chikito, organisacionnan gubernamental como tambe no-gubernamental, Universidad di Aruba, y tambe Ministers y Parlamentarionan kende ta mustrando nan interes na e topico aki.

