Notisia di polis di djabièrnè 13 di mei te ku djaluna 16 di mei 2022 / Politieberichten van vrijdag 13 mei tot en met maandag 16 mei 2022

Notisia di polis di djabièrnè 13 di mei 2022 te ku djaluna 16 di mei 2022

Boneiru:

Kiebro den negoshi

Riba djabièrnè 13 di mei 2022 alrededor di 12:30 di mèrdia, sentral di polis a risibí notifikashon di un kiebro den negoshi den bario Nikiboko. A hasi denunsia i e kaso ta bou di investigashon.

But

Entre djabièrnè 13 di mei 2022 i djasabra 14 di mei 2022, a duna tres but pa entre otro manehá sin reibeweis.

Aksidente

Riba djasabra 14 di mei 2022 alrededor di 3:40’or di mardugá sentral di polis a risibí notifikashon di aksidente riba Kaya International na altura di Marriott. E vehíkulo ku tabata envolví den e aksidente unilateral a dal kontra un palu di lus. Shofùr di e vehíkulo a risibí leshon na su kara i brasa i ku ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko avansá. CRS, WEB i departamento di tráfiko di polis a presentá na e sitio. Departamento di tráfiko di polis ta sigui investigá e aksidente mas aleu.

Sambuyadó den problema

Riba djasabra 14 di mei 2022 alrededor di 4:50’or di atardi sentral di polis a risibí notifikashon di un sambuyadó ku tabata pèrdí pa mas ku 15 minüt. E sambuyadó pèrdí tabata sambuyá ku dos otro persona den bisindario di Alice in Wonderland. Despues ku e dos sambuyadónan a pèrdè e di tres sambuyadó for di bista, a bati alarma i yama polis. Polis na su turno a pone Koninklijke Marechaussee, Duana i Wardakosta, na unda a ehekutá un búskeda na e sitio kaminda a mira e sambuyadó último. Mas o ménos mei ora despues ku a mèldu e sambuyadó pèrdí na polis a mira i enkontrá e sambuyadó na kosta.

Kandela den mashin pa traha asfalt

Riba djadumingu 15 di mei 2022 alrededor di 7:15’or di mainta sentral di polis a risibí dos notifikashon di kandela den un mashin pa traha asfalt. E kandela a ekstendé for di e mòfler di e mashin pa produsí asfalt pa e tanki di kombustibel. Kuerpo di bombero a presentá na e sitio i a paga e kandela.

Aksidente

Djadumingu 15 di mei alrededor di 3’or di atardi sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente pegá ku Te Amo Beach. Shofùr di un skuter a pèrdè kontrol di su bolante despues ku e vehíkulo su dilanti a para direpente. Shofùr di e skuter a risibí leshon i personal di ambulans a trata esaki na e sitio mes.

Sint Eustatius:

Aksidente

Djabièrnè 13 di mei 2022 alrededor di 11:40’or di anochi sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente riba DR H. A. Korthalsweg. E shofùr di e bròmer a risibí leshon i a transport’é ku ambulans pa hòspital pa tratamentu médiko avansá.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 13 mei 2022 tot en met maandag 16 mei 2022

Bonaire:

Inbraak bij bedrijf

Op vrijdag 13 mei 2022 omstreeks 12:30 uur, ontving de politiecentrale een melding van een inbraak bij een bedrijf in de wijk Nikiboko. Er is aangifte gedaan en de zaak wordt onderzocht.

Bekeuringen

Tussen vrijdag 13 mei 2022 en zaterdag 14 mei 2022, zijn er drie bekeuringen uitgedeeld voor onder meer het rijden zonder rijbewijs.

Aanrijding

Op zaterdag 14 mei 2022 omstreeks 03:40 uur, ontving de politiecentrale een melding van een aanrijding op Kaya International ter hoogte van Marriott. Het voertuig betrokken bij deze eenzijdige aanrijding had een lantaarnpaal geraakt. De bestuurder van het voertuig liep verwondingen aan zijn gezicht en arm op en is met ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling. Ook CRS, WEB en de verkeersafdeling van de politie zijn ter plaatse gekomen. De aanrijding wordt verder onderzocht door de verkeersafdeling van de politie.

Duiker in problemen

Op zaterdag 14 mei 2022 omstreeks 16:50 uur, ontving de politiecentrale een melding van een duiker die al meer dan 15 minuten vermist was. De vermiste duiker was aan het duiken met twee andere mensen in de buurt van Alice in Wonderland. Nadat de twee duikers de derde duiker uit het oog verloren, sloegen ze alarm en belden ze de politie. De politie heeft vervolgens de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Kustwacht op de hoogte gesteld en hebben een zoekactie uitgevoerd in de buurt van de plaats waar de duiker voor het laatst is gezien. Ongeveer een half uur nadat de vermiste duiker bij de politie was gemeld, werd de duiker bij de kust gezien en gevonden.

Brand bij asfaltmachine

Op zondag 15 mei 2022 omstreeks 07:15 uur, ontving de politiecentrale twee meldingen van een brand bij een asfaltmachine. De brand was vanuit de uitlaat van de asfaltproductiemachine overgeslagen naar de brandstoftank. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft het vuur geblust.

Aanrijding

Op zondag 15 mei 2022 omstreeks 15:00 uur, ontving de politiecentrale een melding van een aanrijding dichtbij Te Amo Beach. De bestuurder van een scooter verloor de macht over het stuur nadat het voertuig voor de scooter plotseling stopte. De bestuurder van de scooter liep verwondingen op en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

Sint Eustatius:

Aanrijding

Op vrijdag 13 mei 2022 omstreeks 23:40 uur, kreeg de politiecentrale een melding van een aanrijding op de DR H. A. Korthalsweg. De bestuurder van de motor raakte gewond en is met ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp