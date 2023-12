OM eist een maand gevangenisstraf tegen verdachte bedreiging burgemeester Gorinchem

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van een maand tegen de 62-jarige inwoner van Gorinchem die verdacht wordt van het bedreigen van de burgemeester van die plaats. Dat is morgen exact gelijk aan de periode dat de man in voorarrest zit.

Naast de celstraf is ook een contactverbod met de burgemeester voor de duur van twee jaar geëist. Als de verdachte zich daar niet aan houdt, moet hij twee weken de cel in. De officier van justitie sprakt tijdens de zitting vanmiddag van een zeer ernstig feit met grote impact op het slachtoffer. “Door haar op deze manier te bedreigen veroorzaakt de verdachte gevoelens van angst en onveiligheid. Door dit soort gedrag op klaarlichte dag, in de stad waar iemand gewoon zijn werk doet, kan een persoon zich enorm belemmerd voelen in zijn of haar dagelijkse bezigheden.”

Verdachte verscheen voor de politierechter en dat betekent dat er direct na de zitting uitspraak gedaan werd. De rechter gaf de verdachte uiteindelijk 3 weken gevangenisstraf en een contactverbod met de burgemeester. Dit betekent dat meneer per direct op vrije voeten is.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket