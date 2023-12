OM: Cel en tbs voor leraar in omvangrijke zedenzaak

De schok bij leerlingen, ouders en collega’s van een basisschool in Vlijmen is groot wanneer in augustus 2022 een leraar wordt gearresteerd in een zedenzaak. De omvang van de zaak is dan nog niet helemaal helder, maar gedurende het onderzoek stapelen de verdenkingen tegen de leraar van 44 zich op. Afgelopen maandag en vandaag stond de man, die zich online voordeed als ‘Jeroentje’, terecht voor een groot aantal ernstige zedenfeiten. De officier van justitie eist acht jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de leraar.

‘Een zaal met ouders die vol verdriet, woede en gevoelens van machteloosheid zitten. Ouders die zó graag zouden willen dat zij hun kind hadden kunnen beschermen tegen deze man’, leidt de officier van justitie woensdag haar strafeis in tegen de man die op 6 mei 2022 voor het eerst in beeld komt bij de politie. Op een naturistencamping in het Brabantse Elsendorp spreekt hij die dag een meisje van 9 jaar aan terwijl hij zichzelf betast. Zij heeft het idee dat de man haar met zijn telefoon aan het filmen is. Het toestel houdt hij achter een puzzelboekje. Bij de politie wordt melding gemaakt van het voorval. Wanneer de melding verder wordt opgepakt, blijkt de man werkzaam als leraar op een basisschool. Het is de start van onderzoek Vogelkers.

Online contact met minderjarigen

De man wordt in augustus 2022 aangehouden. Dan wordt gaandeweg de omvang van de zaak duidelijk. De politie vindt tal van verregaande chatgesprekken tussen de verdachte en kinderen door heel het land. In die veelal seksueel getinte chats doet de man zich meestal voor als een leeftijdsgenoot van de kinderen en vraagt hij jongens en meisjes om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten op camera. De politie komt tot de ontdekking dat de verdachte een Snapchat-account heeft met 439 minderjarige contacten. Hij doet zich op het account voor als ‘Jeroentje’. De manier waarop de man contacten in zijn Snapchat-account heeft opgeslagen is veelzeggend, zo schetst de officier van justitie op zitting: ‘Hij benoemt niet alleen de naam van de betreffende minderjarige, maar ook zijn of haar leeftijd én de leeftijd die de verdachte zichzelf heeft gegeven.’

Digitaal onderzoek

Het blijkt voor de politie niet mogelijk om de inhoud van al deze chatberichten zichtbaar te krijgen en om achter de identiteit van alle contacten te komen. Op de dag na het incident op de camping verwijdert hij namelijk tal van bestanden, waaronder screenshots van chatgesprekken van zijn computer. De digitale recherche weet een deel terug te vinden, maar dat de man meer slachtoffers maakte dan de elf minderjarigen waarvoor hij nu vervolgd wordt, is zeker. Het dossier bevat namelijk ook zeven zaken waarbij het slachtoffer de keuze heeft gemaakt om geen aangifte te doen.

Kinderporno

Op de computer van de verdachte worden grote hoeveelheden kinderporno aangetroffen. Het gaat om ongeveer 5000 afbeeldingen, waarvan de meeste foto’s gedownload zijn van het internet. Een deel blijkt echter ook zelf gemaakt. De politie vindt bijvoorbeeld een aantal strafbare foto’s met daarop kinderen van de school waar hij werkt. Zo maakt de man stiekem foto’s van twee meisjes bij een waterspel op het schoolplein en van een jongen die zich aan het omkleden is. De politie ontdekt dat de leraar, via een chatsite, van minstens zeventig minderjarigen kinder-pornografische afbeeldingen heeft gemaakt. Het is onduidelijk of zij tot de 439 contacten op Snapchat behoren, maar het lijdt geen twijfel dat het werkelijke aantal slachtoffers dus veel hoger ligt dan waar verdachte voor wordt vervolgd.

Seksueel contact

Het blijft niet bij online contact met kinderen. Het blijkt dat de man tussen maart 2019 en maart 2022 veelvuldig contact had met een meisje van ongeveer 12 jaar uit Limburg, dat hij had leren kennen op een chatsite. Het contact heeft al snel een seksueel karakter. Zo is er sprake van videobellen, waarbij het meisje seksuele handelingen bij haarzelf verricht en dit laat zien aan verdachte. Wat het meisje niet weet, is dat de man hiervan stiekem opnamen maakt. De beelden worden door de politie teruggevonden op zijn computer. De leraar en het meisje spreken ook drie keer af, onder meer in het bos. Ze hebben seks en de verdachte maakt ook hier filmpjes van.

Stoornissen

De inmiddels 45-jarige man is uitgebreid onderzocht door gedragsdeskundigen. Zij komen tot de conclusie dat een intensieve en langdurige behandeling nodig is, gelet op de complexe en diepgewortelde problematiek bij verdachte.

‘Ingrijpende gevolgen’

De officier van justitie stond op zitting uitgebreid stil bij de ernst van de zaak en haalde daarbij meerdere keren het beroep van de verdachte aan: ‘Leerkrachten zijn rolmodellen voor kinderen. Personen waar tegenop wordt gekeken, die vertrouwd zijn, die lief, leuk of grappig worden bevonden. Juist deze verdachte had de ernst van zijn handelen moeten inzien en weten hoe kwetsbaar ze zijn. Ook ging de officier van justitie in op de gevolgen die het misbruik kan hebben voor de kinderen: ‘Het is algemeen bekend dat de gevolgen van dergelijk seksueel misbruik voor jonge slachtoffers heel ingrijpend kunnen zijn. Zo kunnen zij leiden tot verwarring over het eigen lichaam en de eigen seksualiteit van de jeugdige, gevoelens van schuld, schaamte en angst.’

Gelet op alle feiten eist het OM een gevangenisstraf van acht jaar tegen de verdachte, tbs met dwangverpleging en een beroepsverbod: ‘Hij heeft zijn beroep gebruikt, of beter gezegd: misbruikt, om strafbare feiten te plegen.’

Stop it Now

Tijdens een speciale actieweek afgelopen maand verwees de politie naar Stop it Now. Zij bieden via een telefonische hulplijn en een chat anoniem, vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket