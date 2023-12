OM eist tot 20 maanden celstraf tegen vier verdachten van mondkapjesfraude

Het OM heeft vandaag straffen geëist tot 20 maanden tegen vier verdachten tussen de 36 en 56 jaar uit Bussum, België, Purmerend en Barendrecht. Het OM vindt bewezen dat drie verdachten zich begin 2020 schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van oplichting, door in Coronatijd een lading mondkapjes te verkopen die na aanbetaling van €850.000 nooit is geleverd. Een vierde verdachte is volgens het OM schuldig aan het witwassen van een deel van het geld. Een vijfde verdachte van 47 jaar is nog voortvluchtig.

Mondkapjes

Verdachten deden zich in de beginfase van de onzekere Coronatijd voor als betrouwbare partij die mondkapjes kon leveren, bedoeld voor China, waar de pandemie een piek bereikte en waar op dat moment een groot tekort was aan medische mondkapjes. Verdachten maakten misbruik van dit tekort. Dat blijkt als twee mannen namens hun bedrijven op 21 februari 2020 op Schiphol aangifte doen van oplichting. Een paar dagen eerder had ‘’een van de aangevers in een hotel op Schiphol een ontmoeting met de mondkapjesleveranciers van een Nederlands bedrijf bij wie zij voor ruim 7 miljoen euro aan mondkapjes hebben besteld. De aangevers deden een aanbetaling van €850.000, maar de mondkapjes werden niet geleverd, de contactpersoon van het mondkapjesbedrijf was onbereikbaar en op de locatie waar de mondkapjes zouden liggen, wist men van niets.

Onderzoek

De Koninklijke Marechaussee start een opsporingsonderzoek. De eerste onderzoeksbevindingen omvatten verklaringen van aangevers, beelden van het hotel waar de ontmoeting plaatsvond, en belastende informatie uit een ander lopend onderzoek. Voorts laat het onderzoek naar de geldstromen zien dat een groot deel van de ontvangen €850.000 direct is doorgesluisd, o.a. naar een rekening van een goudhandelaar in België – waar verdachten goud hebben gekocht. Bijna een kwart van het bedrag is overgeboekt naar een bedrijfsrekening – waarvan dure horloges zijn aangeschaft. Bij doorzoeking blijken twee verdachten in bezit te zijn van aangekochte of geleasde auto ’s en luxe goederen zoals Rolexhorloges.

Oplichting en witwassen

Het OM vindt dat drie verdachten, een 46-jarige man uit België, een 53-jarige man uit Purmerend en een 36-jarige man uit Bussum, zich schuldig hebben gemaakt aan medeplegen van oplichting. Uit de bekennende verklaringen van verdachten, afgeluisterde gesprekken en belastende WhatsApp-gesprekken tussen twee verdachten over de deal en instructies over de afhandeling ervan, blijkt dat zij vanaf het begin het plan hadden mensen op te lichten en nooit van plan waren de mondkapjes daadwerkelijk te leveren. Om vertrouwen te wekken is gebruik gemaakt van een ontruimingsbedrijf, zijn er facturen en een contract opgemaakt, is informatie gedeeld over levering en certificering van mondkapjes, zijn opslaglocaties gedeeld en vond een ontmoeting plaats tussen verdachten en aangevers om de deal te bespreken. Het OM vindt oplichting bewezen: verdachten hebben gebruik gemaakt van valse namen en hoedanigheden (ze presenteerden zich als bonafide verkoper van mondkapjes) en administratieve leugens die de mondkapjesdeal echt moesten laten lijken. Het OM vindt dat de vierde verdachte, een 56-jarige man uit Barendrecht, schuldig is aan witwassen van ongeveer €200.000. Hij heeft zijn bedrijf gebruikt om uit misdrijf verkregen geldbedragen wit te wassen en had in de visie van het OM wetenschap van de criminele herkomst van dit geld. Op die manier stroomt crimineel geld als legaal geld onze economie in. Zijn verklaring over de achtergrond van deze bestelling van horloges acht het OM ongeloofwaardig.

Strafeis

Dit betreft grootschalige oplichting, waarbij de verdachten moedwillig en geraffineerd misbruik hebben gemaakt van een wereldwijde crisis. Drie van hen hebben zich schuldig gemaakt aan oplichting in georganiseerd verband en één van hen aan witwassen. Alleen maar voor hun eigen financieel gewin. Ze hebben er zelfs allerlei trucs voor geprobeerd uit te halen, om het zo te doen lijken dat ze echt een zending mondkapjes hadden om te verkopen. Verdachten hebben, kort na het ontvangen van het geld, geprobeerd het geld aan het zicht van de financiële autoriteiten te onttrekken, deels met succes. Van amateurisme is bepaald geen sprake. Het OM eist een gevangenisstraf van 20 maanden tegen de mannen uit België en Purmerend. De man uit Bussum hoorde 18 maanden tegen zich eisen. Tegen de man uit Barendrecht eiste het OM acht maanden celstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak

