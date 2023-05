Man neergeschoten bij aanhouding

Rond 21.00 uur kwam er een melding binnen over een conflict in een woning aan de Badorfstraat in Wijk bij Duurstede. Ter plaatse troffen agenten een man met verward gedrag. De man bedreigde de agenten met een wapen en schoot op de agenten. Daarop werd de man neergeschoten en onder controle gebracht. De man is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Het schietincident wordt verder onderzocht door de Rijksrecherche.

Rijksrecherche

Bij de woning is uitgebreid onderzoek gedaan. Omdat er is geschoten door de politie, is de Rijksrecherche in kennis gesteld. Zij zullen het incident onderzoeken. In gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen waarbij een verdachte gewond is geraakt, doet de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, onderzoek.