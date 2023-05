Aanhoudingen na steekincident Maastricht

Het gaat om drie mannen van 18,19 en 20 jaar uit Maastricht. Een 17-jarige man uit Breda werd aangehouden voor het meermaals beledigen en belemmeren van agenten die hun werk deden.

Een van de aangehouden mannen was zelf slachtoffer. In totaal werden er vijf slachtoffers vervoerd naar het ziekenhuis. Alle slachtoffers konden na behandeling terug naar huis. Het steekincident ontstond nadat twee groepen hadden afgesproken om met elkaar te gaan vechten naar aanleiding van een conflict dat ze met elkaar hadden.

In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.