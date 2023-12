Tot zes jaar cel geëist wegens ontvoering en afpersing met geweld Horst

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft vandaag celstraffen tot zes jaar geëist tegen zeven mannen die ervan worden verdacht op 25 juli 2022 een 26-jarige man uit Venray te hebben ontvoerd. Ook verdenkt het OM de mannen van afpersing met geweld.

Afpersing met geweld

Het slachtoffer werd 25 juli door een bekende van hem benaderd om op een bepaalde plek in Horst af te spreken. De bekende zou drugs willen kopen. Op deze plek werd het slachtoffer aangevallen door mannen met bivakmutsen en vuurwapens. Met geweld trokken zij het slachtoffer uit zijn auto en dwongen hem in de kofferbak plaats te nemen. Daarbij werd de man op het hoofd geslagen. Vervolgens werd het slachtoffer naar een afzonderlijke locatie in een bos gebracht waar hij werd geblinddoekt. Door bedreiging met geweld (het afknippen van zijn teen met een snoeischaar) werd geprobeerd hem te dwingen een groot geldbedrag af te geven en zijn cryptowallet te ontgrendelen.

Hut in bos

Gestuntel van de verdachten zorgde ervoor dat het niet lukte het slachtoffer daadwerkelijk geld afhandig te maken. Uiteindelijk staakten de mannen de afpersing en besloten het slachtoffer terug te brengen naar de plek waar hij werd ontvoerd. Dat deden zij enkel op voorwaarde dat het slachtoffer de volgende dag alsnog geld zou komen brengen en met niemand over dit voorval zou spreken. Het slachtoffer deed later alsnog aangifte bij de politie. “Wat zeker niet stuntelig aan deze ontvoering was, is de hoeveelheid geweld en dreiging met geweld dat gebruikt is. Het klemrijden van een auto, het gebruik van bivakmutsen, het tonen van vuurwapens, het mishandelen van het slachtoffer, het dreigen zijn teen af te knippen, het afvoeren naar een hut in een donker bos: niets daarvan is stuntelig en alles daarvan maakt dit een afpersing in de zwaarste categorie”, zo lichtte de officier van justitie toe op zitting.

Buitenland

Gedurende het opsporingsonderzoek verbleef een aantal verdachten in het buitenland. Aan de hand van Europese Aanhoudingsbevelen werden zij aangehouden.

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket