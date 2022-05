Openbaar Ministerie Curaçao  GETUIGE GEZOCHT IN KLEINE RODE PERSONENAUTO

Op maandagavond 27 september 2021 rond 18.45 uur heeft een gewapende overval plaatsgevonden op de Dr. Maalweg. Bij de vlucht van de vermoedelijke daders werd op hun auto geschoten door de politie ter hoogte van de Kaminda Duvert Boy Nicolina # 642. De vluchtende auto is vervolgens tot stilstand gekomen op een kruising in Hanenberg ter hoogte van Hoendenberg # 38. Tijdens de vlucht is één van de inzittenden om het leven gekomen. De Landsrecherche Curaçao doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder of andere inzittende(n) van een kleine rode personenauto meer zou(den) kunnen vertellen over wat er gebeurd is bij de achtervolging, en wat zich ter plaatse ter hoogte van de Kaminda Duvert Boy Nicolina # 642 heeft afgespeeld. De achtervolging vond rond 19.00 uur plaats op maandagavond 27 september 2021.

De Landsrecherche Curaçao komt graag in contact met de bestuurder of andere inzittenden van deze kleine rode auto omdat zij mogelijk over belangrijke informatie voor het onderzoek beschikken. De Landsrecherche Curacao kan benaderd worden op telefoonnummer: +5999 465-0402.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

