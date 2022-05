Ta selebrá ku kliente henter e siman aki: Banco di Caribe 35 aña na Boneiru / Hele week vieringen met klanten: Banco di Caribe 35 jaar op Bonaire

Ta selebrá ku kliente henter e siman aki: Banco di Caribe 35 aña na Boneiru

KRALENDIJK: Tabata djaluna dia 16 di Mei ku Banco di Caribe a selebrá su 35 aña di eksistensia na Boneiru. Tur kliente ku a bishitá banko a risibí bolo i un ‘regalito’ pa konmemorá e aniversario. Pa e okashon spesial aki, Gerensia di Banco di Caribe, den representashon di, Managing Director, sr. Eduardo A. de Kort, tambe tabata presente i a bisa di ta mashá orguyoso ku pa 35 aña nan por a forma parti di e komunidat boneriano. “Boneiru ta un isla spesial; tradishon i kultura ta bibu den komunidat i e núkleo familiar ta di sumo importansia. Nos ke gradisí e gran famia boneriano, tur kolega, kliente i komèrsio pa e konfiansa ku nan a bin ta duna Banco di Caribe.” Tambe, a hasi un donashon na Kanker Fonds Bonaire den kuadro di nan luna di konsientisashon i pa nan esfuerso kontinuo den kuido di nan klientenan, spesialmente den temporada di COVID-19. Mas durante aña Banco di Caribe lo hasi otro donashon den kuadro di su 35 aniversario.

E siman aki, te djabièrnè 20 di Mei, 2022 Banco di Caribe lo ofresé interes spesial pa finansiamentu personal i pa outo, tambe deskuento riba miembresia di tarheta di krédito, i un depósito di $35.00 ora apliká pa un MultiCard nobo.

35 aña ta honra bo konfiansa!

Banco di Caribe a abri su portanan 35 aña pasá, e tempu ei un partisipante nobo den e mundu finansiero na Boneiru. Awendia, komunidat boneriano sá ku Banco di Caribe ta un banko sólido ofresiendo su klientenan un portafolio di produktonan inovativo i un aserkamentu moderno. Den transkurso di 35 aña e banko a haña un kara nobo i a sá di sigui riba e kurso di desaroyo ekonómiko i teknológiko, introdusiendo formanan digital pa komuniká ku kliente i regla asuntunan finansiero ‘online’. Banco di Caribe, situá den sentro di siudat Kralendijk, ta aksesibel pa tantu kliente lokal komo esun ku ta bishitá e isla. Ku un relashon estrecho ku su ofisina prinsipal na Kòrsou e banko por konta ku tur benefisio ku esaki ta trese kuné; introdukshon di produkto i servisio inovativo, manera BdC Online, Mobile App, SMS Alert i mas. Loke sigur no ta falta ta e trato personal i atento ku empleadonan ta duna na tur kliente. Empleadonan di Banco di Caribe ta traha ku dedikashon i ta komprometé pa duna servisio ekselente. Un ehèmpel ta sra. Judith Thielman, ku djaluna ultimo tambe a selebrá 35 aña den servisio. Banco di Caribe ta felisitá tur empleado ku a kontribuí na e logro aki i ta stimulánan pa sigui ku e energia positivo pa logra hopi aña mas.

Riba foto por apresiá e momento kaminda a selebrá huntu ku koleganan i

Kanker Fonds Bonaire ku a risibí donashon den kuadro di e 35 aniversario di Banco di Caribe!

Hele week vieringen met klanten: Banco di Caribe 35 jaar op Bonaire

KRALENDIJK: Op maandag 16 mei vierde Banco di Caribe het 35-jarig bestaan op Bonaire. Alle klanten die de bank bezochten, kregen taart en een cadeautje om de bijzondere dag te herdenken. Voor deze speciale gelegenheid heeft de directie van Banco di Caribe middels Managing Director dhr. Eduardo A. De Kort, die ook aanwezig was, aangegeven bijzonder trots te zijn dat de bank gedurende 35 jaar deel heeft mogen uitmaken van de Bonairiaanse gemeenschap. “Bonaire is een speciaal eiland; traditie en cultuur leven volop binnen de gemeenschap en familie is van groot belang. We willen de grote Bonairiaanse familie, alle collega’s, klanten en het bedrijfsleven bedanken voor het vertrouwen dat aan Banco di Caribe is geschonken.” Ook is in het kader van de bewustwordingsmaand en voor de constante inspanningen ten behoeve van de zorg van klanten, met name gedurende de Covid-19-periode, een donatie gedaan aan het Kanker Fonds Bonaire. Later in het jaar zal Banco di Caribe, eveneens in het kader van de viering van het 35-jarig bestaan, ook een andere donatie doen.

Deze week biedt Banco di Caribe tot vrijdag 20 mei, speciale rentes voor persoonlijke- en autoleningen, evenals kortingen op een lidmaatschap voor een creditcard en USD 35,00 gratis bij de aanvraag van een MultiCard.

35 jaar waardering voor uw vertrouwen!

Banco di Caribe heeft 35 jaar geleden de deuren geopend, toentertijd een nieuwe deelnemer in de financiële sector op Bonaire. Vandaag de dag weet de Bonairiaanse gemeenschap dat Banco di Caribe een solide bank is die klanten een portefeuille biedt van innovatieve producten en een moderne benadering. In de loop van 35 jaren heeft de bank een nieuw gezicht gekregen en heeft het de economische en technologische ontwikkelingen bijgehouden door digitale manieren te introduceren om met de klant te communiceren en om online financiële zaken te regelen. Banco di Caribe, gelegen in de stad Kralendijk, is toegankelijk voor zowel lokale klanten als toeristen. Met een nauwe relatie met het hoofdkantoor op Curaçao, kan de bank rekenen op alle voordelen die hiermee gepaard gaan: de introductie van innovatieve producten en diensten zoals BdC Online, Mobile App, SMS Alert en meer. Wat zeker niet uitblijft, is de persoonlijke behandeling en aandacht die de werknemers aan elke klant schenken. Het personeel van Banco di Caribe werkt vol toewijding om een exceptionele service te verlenen. Een voorbeeld is mevr. Judith Thielman, die afgelopen maandag eveneens vierde dat ze 35 jaar in dienst was. Banco di Caribe feliciteert alle werknemers die een bijdrage hebben geleverd aan deze mijlpaal en stimuleert hen met positieve energie verder te gaan om nog vele jaren te kunnen realiseren.

Op de foto is de viering te zien samen met collega’s en het Kanker Fonds Bonaire, dat in het kader van het 35-jarig bestaan van Banco di Caribe een donatie heeft ontvangen!

