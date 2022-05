Notisia di polis di djaluna 23 di mei te ku djárason 25 di mei 2022/Politieberichten van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei 2022

Notisia di polis di djaluna 23 di mei te ku djárason 25 di mei 2022

Kòntròlnan di tráfiko ta kontinuá ku regularidat

Den e dianan tras di lomba a duna but pa manehá sin dokumentunan bálido di seguro, sin reibeweis bálido, pa tene telefòn den man miéntras ta manehá i pa manehá sin faha di seguridat i sin hèlm bisti.

Faha di seguridat

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Telefòn

Uzando bo telefòn selular miéntras bo ta manehá, bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá.

Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Ainda regularmente tin notifikashon tokante kachó ku ta kana lòs

Diariamente notifikashon tokante kachó agresivo ku ta kana lòs ta drenta. E frekuensia i seriedat di e notifikashon nan ta varia. Ta trata di notifikashon tokante entre otro kachó ku ta morde kabritu i galiña mata ku konsekuensia finansiero pa tenedó di bestia, pero tambe kachó ku ta ataká siklista i shofùr di skuter lokual ta krea situashonnan sumamente peligroso den tráfiko. E kantidat di insidente kaminda en bèrdat kachó ta morde un persona i ku esaki mester di tratamentu médiko, ta oumentando. Esaki ta serio i no ta tolerabel. E problema ta komplehá i ta rekerí un aserkamentu amplio. E grupo di trabou, di kua KPCN tambe ta forma parti, ta trahando riba esaki.

Un gran parti di e responsabilidat ta sinta serka e doñonan di kachó. KPCN ke hala atenshon di doñonan di kachó pa tene kachónan den kurá dor di sòru pa un kurá stabil for di kua e kachónan no por sali i/òf pa mara e kachó. Esaki pa prevení tipo di situashonnan asin’aki. Ta rekomendabel tambe pa sosialisá un kachó. Un kachó mester di edukashon i treinen. Pa esaki tin fasilidatnan presente na Boneiru. Abo komo doño ta responsabel pa e komportashon treinen di bo kachó.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei 2022

Verkeerscontroles gaan regelmatig door

De afgelopen dagen werden bekeuringen gegeven voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten, zonder geldig rijbewijs, voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden en voor het rijden zonder autogordel en zonder helm.

Gordel

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%. Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Telefoon

Met het gebruiken van je mobiele telefoon achter het stuur breng je jezelf , maar ook anderen in gevaar. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert. Zet je smart phone uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Geldige documenten

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Nog vaak meldingen loslopende honden

Er komen dagelijks meldingen binnen over agressieve loslopende honden. De frequentie en ernst van deze meldingen variëren . Het betreft meldingen van onder andere honden die geiten en kippen doodbijten met financiële gevolgen voor de veehouders, maar ook honden die bestuurders van fietsen /scooters aanvallen en hierdoor levensgevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. Het aantal incidenten waarbij personen daadwerkelijk worden gebeten en zich onder medische behandeling moeten laten stellen neemt toe. Dat is ernstig en niet toelaatbaar. Het probleem is complex en verlangt een brede aanpak. De werkgroep waar KPCN ook onderdeel van is, is hiermee bezig.

Een grote verantwoordelijkheid ligt echter ook bij de eigenaren van honden. KPCN wil hondeneigenaars erop attenderen om de honden op het erf te houden door middel van een goede omheining waar de honden niet naar buiten kunnen en/of door het vastmaken van de hond om dit soort situaties te voorkomen. Ook is het raadzaam een hond te socialiseren. Een hond heeft opvoeding en training nodig. Er zijn voorzieningen hiervoor op het eiland aanwezig. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag en de training van uw hond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

Share on: WhatsApp