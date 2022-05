MINISTERIE VAN JUSTITIE BETREURT BERICHTGEVING

VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

WILLEMSTAD – Het ministerie van Justitie heeft met verbazing kennisgenomen van een

persbericht van Vluchtelingenwerk Nederland waarin deze organisatie stelt dat zij zich grote

zorgen maakt dat de lokale niet-gouvernementele organisatie (NGO) Human Rights Defense

Curaçao (HDRC) al wekenlang geen toegang krijgt om juridische bijstand te verlenen aan

ongedocumenteerde vreemdelingen in bewaring te Koraal Specht.

Op 20 november 2020 is door de toenmalige minister van Justitie een circulaire met betrekking

tot de toegang tot vreemdelingenbarakken, althans ongedocumenteerde vreemdelingen,

vastgesteld. De circulaire bevat de in acht te nemen procedure en voorwaarden op grond

waarvan belangenorganisaties (in het kader van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de

Rechten van de Mens) toegang op afspraak worden verleend om in bewaring gestelde

ongedocumenteerde vreemdelingen te bezoeken. Deze afspraken worden onder auspiciën van

de directeur van de SDKK uitgevoerd, mits de veiligheid van bezoekers en in bewaring gestelden

gegarandeerd kunnen worden.

Begin deze maand, in de week van 9 mei 2022, heeft HRDC een verzoek ingediend voor een

medicus, die tevens hun bestuurslid is, om een cliënte van HRDC in vreemdelingenbewaring

medisch te controleren. De SDKK heeft de NGO terecht verwezen naar de afdeling medische

dienst, die primair verantwoordelijk is voor medische handelingen ten behoeve van alle in de

instelling verblijvende personen ter beoordeling en afhandeling van dit verzoek. Door een

samenloop van omstandigheden op grond van veiligheidsoverwegingen kon dit verzoek niet op

korte termijn worden afgehandeld.

Het voorgaande heeft echter niets te maken met toegang krijgen tot vreemdelingen in bewaring

om juridische ondersteuning te bieden en ook niet met het verwijderen van ongedocumenteerde

vreemdelingen op grond van de wet. Het tegendeel is eerder waar. De advocaat van HRDC kan

na aanmelding, tijdens kantooruren wekelijks, ongedocumenteerde vreemdelingen die dat

wensen in een daarvoor aangewezen ruimte in de vreemdelingenverblijfplaats te Koraal Specht

te woord staan. Telefonisch contact is ook dagelijks mogelijk.

Het land Curaçao is verplicht op grond van verdragen, wet- en regelgeving alle (beschermings-)

verzoeken van vreemdelingen in behandeling te nemen. Zolang niet op een dergelijk verzoek is

beslist, wordt een ongedocumenteerde vreemdeling niet gerepatrieerd.

De repatrieringen van het afgelopen weekeinde hebben enkel plaatsgevonden onder de twee

navolgende omstandigheden. Het ging om vreemdelingen die op eigen verzoek zijn

gerepatrieerd dan wel om vreemdelingen die na het uitzitten van hun straf een uitzettingsbevel

van de procureur-generaal hebben ontvangen vanwege hun strafrechtelijk verleden.

Concluderend kan worden gesteld dat het al dan niet toekennen van het bezoek van de medicus

van HDRC niets te maken had met het vertrek van genoemde vreemdelingen in het weekend van

21-22 mei jongstleden, aangezien al deze personen rechtsgeldig zijn vertrokken.

Het ministerie van Justitie betreurt de lezing van de feiten zoals door HRDC door middel van

Vluchtelingenwerk Nederland naar voren is gebracht.

Share on: WhatsApp