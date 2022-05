Stichting Dierenhulp Bonaire

Wat lekkers of water geven aan een loslopende hond is vooral goed bedoeld. Maar meestal is die hond aan de wandel en weet hij heel goed waar hij woont. Door loslopende honden te voeren gaan ze steeds vaker op zoek naar iets lekkers. Niet omdat de hond zozeer honger heeft, maar omdat hij beloond wordt met iets lekkers. Zo ook de hond op de foto. Als pup kon hij door de spijlen van het hek en later als puber wist hij nog precies hoe hij uit de tuin kon ontsnappen. De eigenaar wilde dit niet en zette de hond aan een te korte ketting, waardoor hij zich nog nauwelijks bewegen. We hebben samen met de eigenaar gekeken naar een betere oplossing. Een extra plank om het ontsnappen tegen te gaan en de hond hoeft niet meer aan een korte ketting. Wil je een hond graag helpen, spreek dan de eigenaar aan en vraag of hij hulp nodig heeft bij de verzorging van zijn hond. En als je iets lekkers wil geven aan de hond, doe dat dan in zijn eigen tuin. Op deze manier leert de hond geen slechte gewoonte aan en neemt de drang om van het eigen terrein te gaan af!