Minister Xiomara Maduro hunto cu Archivo Nacional ta lansa e campaña 3C – TRECE Pa motiva, conscientisa un y tur di e importancia di archiva

ORANJESTAD – Relaciona cu Siman di Archivo cu lo ta otro siman, Archivo Nacional Aruba y Minister di Cultura a yama un conferencia di prensa pa lansa e Campaña 3C-Trece y anuncia e actividadnan cu lo bay tin durante e siman di archivo.

E mandatario encarga cu cultura a trece dilanti cu e ta hopi contento di ta presente na nos Archivo Nacional Aruba (ANA), un departamento cu ta masha importante pa Pais Aruba. Ya cu departamento aki tin na su encargo pa warda, cuida y proteha e archivonan di Gobierno cu tin un gran balor historico, pero tambe ta warda documento, potret, material audiovisual y digital di personanan of instancianan. ANA ta encarga cu e administracion y conservacion di e memoria nacional y e herencia cultural di Aruba.

Minister Maduro a splica cu archivo ta masha importante pa cualkier instancia of organisacion. Sin archivo no tin memoria y no tin historia. E documentonan, potret of cualkier material audiovisual ta evidencia di un actividad den pasado y esey ta masha importante pa nos por preserva esakinan.

Campaña 3C – Trece

Nos mester yudansa di comunidad pa yuda preserva historia di nos pais, pa e motibo aki Archivo Nacional hunto cu Ministerio di Finansa y Cultura ta lansa e campaña 3C – TRECE.

E gimmick ta di tres C, pero tambe di e manera cu bo ta lese TRECE e mandatario a informa. Campaña 3C- TRECE materialnan historico pa Archivo Nacional, e 3C-ta para pa: COLECTA material historico den forma di documento, potret, material audio-visual y digital. CONOCE historia di Pais Aruba. CONSERVA nos historia pa nos futuro generacion. Segun Minister Maduro informacion ta masha importante pa nos historia y cultura, pa nos conoce nos pasado, pa nos sa unda nos ta den presente y unda nos tin cu bay den futuro.

Minister Maduro a anuncia cu e campaña 3C- TRECE ta inicia awe y lo dura 6 siman. E campaña aki ta pa motiva, conscientisa un y tur di e importancia di archiva y tambe pa TRECE materialnan di balor historico pa ANA. Un y tur por trece esakinan durante orario di oficina di

ANA cu ta di dialuna pa diabierna parti mainta for di 8’or te 11.45 y despues di merdia for di 1.30 pa 4’or di atardi.

Open Dag 11 di juni

Pa e campaña aki ANA ta organisa specialmente un ‘Open Dag’ cu lo tuma luga diasabra dia 11 di juni proximo for di 10’or di mainta pa 2’or di merdia. Durante e diasabra aki esnan cu no por yega Archivo Nacional durante siman por trece nan materialnan di balor historico. En conexion cu e campaña aki a desaroya algun material di promocion cu proximamente lo wordo pasa na e diferente medionan. Segun Minister Maduro campaña 3C -TRECE ta trata di un bunita campaña y testimonionan pa enrikese nos patrimonio documental.

