CITRO redt vissers ver op zee •

Gisteren rond 11 uur s’ochtends kwam de alarmmelding bij ons binnen van een drietal vissers in nood, hun motor had het begeven en ze bevonden zich 10 mijl ten oost/zuidoost van Klein Curacao.

Gelukkig konden vier van onze vrijwilligers zich vrijmaken en even voor 12 uur voer ons rescue vaartuig uit.

Enige tijd later was het schip in zicht. Ze waren erg blij onze redders te zien. Het schip werd op sleep genomen en rond 6 uur s’avonds veilig in de haven afgeleverd.

Weer een geslaagde reddingsactie!