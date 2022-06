Prome Minister Evelyn Wever-Croes:  ENTRANTE 15 DI JUNI 2022 POR APLICA PA VUT

Diamars 7 di juni, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu Gobierno di Aruba ta trahando riba un areglo nobo di VUT. E areglo aki ta conta pa e ambtenaarnan cu ta den servicio di Gobierno. E areglo di VUT aki ta cuminsa dia 15 di juni y lo tin un duracion di dos luna. Esaki ta un duracion pa esnan cu ta interesa por inscribi y aplica. Na momento cu un ambtenaar aplica, e por specifica ki tempo e lo kier tuma e VUT.

AREGLO DI VUT:

E VUT ta un areglo cu Gobierno ta ofrece na empleadonan publico y ta enfoca riba esnan cu tin un edad casi yegando na pensioen of otronan cu kier busca un trabou den sector priva. E ta un suma cu ta wordo paga mensualmente na 90% di salario durante e prome aña, 80% e di dos aña y 70% e di tres aña. Kiermeen pa tres aña e ambtenaar ta haya parti di su salario cu e tabata tin den Gobierno mientras e ta ahusta, bay den un negoshi nobo, ta bay otro caminda of ta warda pa por tuma pensioen.

MAS FLEXIBEL:

E VUT aworaki ta poco mas flexibel. Ta bay tin algun aplicacion na unda cu e ambtenaar lo por nota cu aworaki si ta posibel pa e aplica riba VUT loke cu no tabata posibel p’e den pasado. Importante si ta keda e conseho di hefe di departamento. Gobierno mester por confia cu e hefenan di departemento tin un bon bista kico ta bay pasa den su departamento. Mas importante cu Ministernan pasobra nan no tin voz den ken si y ken no ta haya VUT pasobra esaki ta regla pa politica ta poco leu di dje. E limitacionnan cu tabata tin den pasado, si ta ‘kader functies’, awor si ta posibel pa nan por tuma VUT.

ECXEPCIONNAN PA ESNAN CU TA TRAHA DEN ENSEÑANSA:

Tambe tin un areglo pa esnan cu ta traha den enseñansa cu tampoco tabata posibel pa haya VUT den pasado. Awor bou di cierto caso excepcional, ta bay ta posibel. Ta pensa akinan di personanan cu tin cierto edad of cantidad di aña di servicio of cu tin problemanan di salud y door di esey no por funciona mes bon mas. Ta logico cu no por habri VUT pa tur esnan den enseñansa pasobra ta importante mantene nos docentenan cu ta esunnan cu mester yuda nos educa nos hobennan na Aruba.

“Nos ta trahando pa e VUT aki drenta na vigor otro siman diaranson dia 15 di juni. Si bo tin pensa di tuma VUT, bo tin 2 luna pa haci bo aplicacion indicando ki tempo bo ta desea di tume.

DUDA? TUMA CONTACTO DU DRH:

Si bo no ta sigur si bo kier tuma VUT of si bo no ta sigur si e ta combini bo, bo por tuma contacto cu Recurso Humano y nan lo yuda bo haci un calculacion di por ehempel cuanto aña di servicio mas bo tin y cuanto e suma ta cu bo por haya. Nan ta contesta tur bo preguntanan pa asina bo por tuma un decision balansa y basa riba informacionnan corecto.

Cu esaki, Gobierno di Aruba ta purba baha nos gastonan di personal y ta duna esnan cu ta traha den departamentonan publico oportunidad pa cuminsa algo otro riba nan mes of den sector priva”, Prome Minister a duna di conoce.

