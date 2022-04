Een ‘queer tour’ door Otrobanda

Nelly Rosa, journaliste en queer activiste, nam de Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten onlangs mee op een tour door Otrobanda, langs diverse bezienswaardigheden die zijn gerelateerd aan de rijke historie van de ‘queer community’ op het eiland. “Zo wilde ik hem een beeld geven van de rijke geschiedenis van de homocultuur op het eiland, ook hoe mooi die wel niet is en dat daar ook heel veel kracht in zit”, zegt Rosa, die benadrukt dat Curaçao veel eigen verhalen heeft. De ‘queer tour’ is nu nog in voorbereidende fase, maar Rosa gaf Vertegenwoordiger van Nederland Erwin Arkenbout alvast een preview. De activiste organiseert daarnaast verschillende andere tours waarbij de bijzondere geschiedenis van Otrobanda op boeiende en unieke wijze wordt geaccentueerd. “Nelly is een uitstekende gids die de aandacht moeiteloos vast weet te houden”, aldus de Vertegenwoordiger van Nederland.