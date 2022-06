KOMUNIKADO DI PRENSA 294/2022

9 yüni 2022

Mester pidi pèrmit di evenemento pa aktividatnan públiko.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Ultimo tempu Polis i e departamentu di Inspekshon di M.E.O. ta konstatá ku na algun sítio

propietarionan ta harma pisina i ta permití bishitantenan di e establesimentu sea kontra

pago of no, pa hasi uso di e pisina.

Tambe e servisionan aki ta tumando nota ku mas i mas aktividatnan di karaoke ta keda

organisá na sítionan públiko of na unda publiko por bishitá, mientras ku e organisado no ta

disponé di un permit.

Pa organisamentu di evenementonan públiko i na luganan públiko, tur organisado mester

pidi i risibí un permit.

Den kaso ku durante di kontrol e organisadó no ta disponé di un permit òf no por mustra

esaki, e aktividat lo wòrdu pará i e ta kore rísiko di haña un but.

Share on: WhatsApp