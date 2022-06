Minister Geoffrey Wever ta inaugura e training pa hobennan “Be Your Own Boss” na San Nicolas

Diamars 7 juni 2022, Minister di Asuntonan Econonomico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a inaugura e kick-off di e programa educativo pa nos hobennan “BeYourOwnBoss” na San Nicolas. Tanto na San Nicolas y Oranjestad un grupo di training a start. E programa educativo aki ta un colaboracion entre Qredits Aruba y Ministerio di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel. E meta di e programa “BeYourOwnBoss” ta pa ekipa personanan cu tin aspiracion di bira entrepreneur cu conocemento y habilidad esencial den e mundo di negoshi.

Minister Wever ta hopi contento cu e programa educativo “BeYourOwnBoss” cual ta stimula entrepreneurship na Aruba entre nos hobennan di un manera hopi actractivo, practico y innovativo. E peticion di colaboracion y contribucion financiero cu Qredits Aruba pa programanan educativo manera “BeYourOwnBoss”, “Small Business Academy”, y tambe ayudo cu un programa di financiamento cu interes reduci pa negoshinan chikito, ta algun di e prome proyectonan di Minister Wever.

Minister Wever ta kere den stimula economia di Aruba, entrepreneurship y especialmente den inverti den nos empresarionan chikito. Door di esaki Minister Wever a haci un aporte financiero na Qredits Aruba pa asisti nan den financiamiento di e ehecucion di programanan necesario pa nos hobennan na un prijs pa participa cu ta mas atractivo.

E curso a cuminsa 7 juni 2022 y ta termina 28 juli 2022. Den transcurso di e 8 simannan e training lo wordo duna 2 bes pa siman di 6:30 – 9:00. E programa educativo lo cubri diferente topico: the entrepreneur, the costumer, the business, the figures, mini case study y the pitch. E participantenan lo traha entre otro riba un “entrepreneurship portfolio” y lo trece nan ideanan den practica por medio di un “pitching moment”.

Tabata tin hopi demanda pa “Be Your Own Boss”, un total di 94 persona a registra pa e training. Door cu cupo ta limita y ambos grupo di San Nicolas y Oranjestad a yena, no tur personanan cu a registra por a cuminsa awor, pues lo cuminsa cu e siguiente grupo na augustus 2022.

“Mi ta hopi contento cu e interes cu tin den nos comunidad pa educa y prepara nan mes pa e mundo di entrepreurship. E programa aki ta yuda nos futuro empresarionan por medio di diferente ehercicionan cu ta desaroya un actitud empresarial. Mi ta desea tur e cursistanan na San Nicolas y na Oranjestad hopi exito!” – Minister Geoffrey Wever.

Share on: WhatsApp