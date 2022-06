Minister Geoffrey Wever: Programa RESEMBID ta importante pa desaroyo di Aruba

RESEMBID Programme, e di 11 programa regional di Union Europeo, tin como meta apoya esfuersonan di 12 isla den Caribe entre otro Aruba riba areanan di capacidad di adaptacion, energia sostenibel y biodiversidad marino. Aruba como pais autonomo den reino Hulandes y como un “Landen en Gebieden Overzee” (LGO) ta bin na remarca cada 7 aña pa fondonan di Union Europeo.

Union Europeo a asigna 40 miyon di euro via e di 11 Fondo Regional di Desaroyo Europeo pa financiamento di e programa RESEMBID. Expertise France, un agencia Frances pa cooperacion internacional ta encarga cu maneho di RESEMBID y ta coordina preparacion y ehecucion di proyectonan hunto cu e 12 islanan LGO den Caribe. Di e 40 miyon euro asigna, un total di 27 miyon euro a wordo aproba pa proyectonan pa e islanan. Pa estudionan di Banco Mundial a aloca 3 miyon entre cual a realiza e estudio Building Aruba’s Food Security During the Covid-19 Pandemic and Beyond na 2020 pa Aruba. Resto di e fondonan ta aloca na supervision y maneho di e programa door di Expertise France. Ehecucion di e proyectonan a conoce un retraso pa motibo di e pandemia pero lo continua den e lunanan nos dilanti. Te cu awo tin 14% di e fondonan total gasta y ta spera cu tur fondo lo wordo asigna na e islanan prome cu fin di 2023.

Pa loke ta trata proyectonan di Aruba, 5 proyecto a wordo aproba den e prome fase y pa 4 proyecto cu a wordo entrega ta pendiente decision. Aruba lo bai ricibi financiamento pa e siguiente proyectonan:

Aruba’s Public safety and Multi-hazard Early Warning System (EWS). Area: Capacidad di adaptacion;

Support for the National Energy Policy 2020 – 2030: stimulating energy efficiency and electric mobility. Area: Energia Sostenibel

Public sector energy cost savings programme: improving financial resilience and reducing carbon footprint. Area: Energia Sostenibel;

Validation of low-cost replicable citizen science methods to monitor shallow marine ecosystems on small islands. Area: Biodiversidad marino

Fostering connectivity to self to achieve deeper connectivity with nature: an awareness program

E suma total cu Aruba lo ricibi te awor pa e proyectonan menciona ta 1.8 miyon Euro.

Como pais autonomo den reino Hulandes ta importante nos entrega proyectonan pa asina bin na remarca pa fondonan Europeo disponibel segun Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever cu alabes ta Territorial Authorizing Officer for the EDF pa Aruba. E “Territorial Authorizing Officer” ta responsabel pa e planificacion, coordinacion y implementacion di proyectonan

financia pa e fondo di desaroyo Europeo (EDF). Un programa manera RESEMBID ta importante pa desaroyo di nos pais.

Pa mas informacion over di RESEMBID por consulta e website: https://resembid.org/. Tambe por tuma contacto pa mas informacion cu Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria.

Minister Geoffrey Wever: Programma RESEMBID is belangrijk voor de ontwikkeling van Aruba

Het RESEMBID Programma, het 11de regionale programma van de Europese Unie (EU), heeft als doel het ondersteunen van de inspanningen van 12 Caraïbische eilanden, waaronder Aruba, op de gebieden van weerbaarheid, duurzame energie en mariene biodiversiteit. Aruba komt elk 7 jaar in aanmerking voor fondsen uit de EU, als land en als één van de “Landen en Gebieden Overzee” (LGO).

De EU heeft via de 11de Regionale Europese Ontwikkelingsfondsen €40 miljoen beschikbaar gesteld aan de financiering van het RESEMBID programma. Expertise France, een Frans agentschap voor samenwerking, is belast met het beheer van het RESEMBID en coördineert de voorbereiding en uitvoering van projecten, samen met de 12 LGO-eilanden in het Caraïbisch gebied. Van de toegewezen €40 miljoen werd in totaal €27 miljoen goedgekeurd voor projecten op de eilanden. Voor onderzoeken door de Wereldbank, waaronder onderzoeksrappport “Building Aruba’s Food Security During the COVID-19 Pandemic and Beyond“, werd in 2020 €3 miljoen aan Aruba toegewezen. De restmiddelen worden aan toezicht en beheer van het programma door Expertise France toegewezen. Uitvoering van de projecten hebben vertragingen opgelopen wegens de pandemie maar zullen in de komende maanden worden hervat. Tot dusver werd er 14% van de totale fondsen uitgegeven en naar verwachting zullen alle fondsen tegen het eind van 2023 aan de eilanden worden toegekend.

Van de ingediende projecten door Aruba, werden 5 projecten in de eerste fase goedgekeurd. Over 4 ingeleverde projecten wordt nog een beslissing afgewacht.

Aruba zal financiering ontvangen voor de volgende projecten financiering:

Aruba’s Public Safety and Multi-hazard Early Warning System (EWS). Gebied: Weerbaarheid;

Support for the National Energy Policy 2020-2030: stimulating energy efficiency and electric mobility. Gebied: Duurzame Ontwikkeling;

Public Sector Energy Cost Savings Programme: improving financial resilience and reducing carbon footprint. Gebied: Duurzame Energie;

Validation of low-cost replicable citizen science methods to monitor shallow marine ecosystems on small islands. Gebied: Marine Biodiversiteit.

Fostering connectivity to self-achieve deeper connectivity with nature: an awareness programme. Gebied: Marine Biodiversiteit.

Het totaal bedrag dat Aruba voor de genoemde projecten zal ontvangen bedraagt €18 miljoen.

Als autonoom land binnen het Nederlandse Koninkrijk is het van belang om projecten in te leveren om zodoende in aanmerking te komen voor de beschikbare Europese fondsen, volgens de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, wie tegelijkertijd de Territorial Authorising Officer for the EDF voor Aruba is. De Territorial Authorising Officer is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en implementatie van projecten, gefinancierd door de Europese Ontwikkelingsfonds (EDF). Een programma als RESEMBID is belangrijk voor de ontwikkeling van ons land.

Voor meer informatie over de RESEMBID kan de website https://resembid.org/ worden geraadpleegd. Er kan tevens voor meer informatie contact worden opgenomen met de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI).

