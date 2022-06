Minister Maduro ta informa: CAFT ta haci su trabou y Minister di Finansa ta focus riba mehoracion di finansa publico di Aruba

No tin KB riba mesa

ORANJESTAD – Den e dianan aki cu CAFT a duna su consehonan riba Presupuesto 2022 y cu Gobierno via Minister di Finansa a reacciona riba nan, algun medio di prensa a cuminsa specula cu tin KB riba mesa pa Minister di Finansa Maduro. Esaki no ta e situacion. Locual ta pasando ta cu CAFT ta haci su trabou di supervision financiero y Minister di Finansa ta focus su trabounan riba mehoracion di finansa publico di Aruba. No tin ningun KB riba mesa.

CAFT ta haci su trabou y Minister di Finansa ta haci esun di dje

Conforme articulo 11 di e Ley di LAFT, CAFT ta duna su opinion riba e Presupuesto 2022, Gobierno ta reacciona y despues CAFT ta bolbe reacciona y Gobierno tin cu bolbe reacciona. Esaki ta e proceso desde aña 2015 cu e supervision financiero a wordo introduci na Aruba. Locual ta e contenido di e consehonan, e dialogo cu CAFT ta uno continuo riba nivel di ambtenaar y di Minister.

E focus di Minister di Finansa ta riba mehoracion di finansa publico di Aruba

Desde e promer termino di Gabinete Wever-Croes, Minister Maduro di Finansa a focus riba mehoracion di finansa publico di Aruba. Asina a bin cu un memorandum financiero y economico na aña 2018 den cual a stipula punto di salida y e caminda pa cana. Ya caba na fin di aña 2019, a logra yega na un situacion di surplus chikito despues di 12 aña cu Aruba no a conoce un surplus den nos finansa publico. Pa aña 2020 a logra entrega un presupuesto cu un surplus, pero destino a dicidi diferente, ya cu pandemia a presenta y cune a trece un panorama financiero ful diferente cu locual tabata e situacion financiero di Aruba na aña 2019. Asina mes e focus di Minister di Finansa durante e pandemia no a cambia. A maneha pa por a enfrenta y surpasa e pandemia. Tur rapport di evaluacion di Aruba ta comproba cu e Minister di Finansa no a perde cabes y durante e pandemia a focus pa contene e daño financiero mas cu ta posibel sin desvia di e pasonan necesario den e direccion pa mehoracion di finansa publico na Aruba. Den e fase di recuperacion cu Aruba ta aden, e focus di mehoracion di finansa publico a keda intacto no mas cu debi na e panorama financiero hopi diferente cu promer cu e pandemia, como Minister di Finansa ta boga pa e focus di tur hende ta dirigi riba recuperacion a base di normanan cu ta realistico pa yega na e meta comun cual ta mehoracion di finansa publico.

Share on: WhatsApp