Empresarionan Boneriano hóben presente na wega di futbòl di PSV

05/23/2023

Tres miembro di e plataforma empresarial hubenil ‘Youth Enterprise Platform’ (YEP) tabata wéspet na e wega di futbòl di PSV kontra FC Heerenveen

Na aña 2022 PSV i Entidat Públiko Boneiru a firma un akuerdo di kolaborashon stratégiko, di kua stimulashon di empresariado na Boneiru ta un parti importante. Ku e akuerdo di kolaborashon akí PSV ta bai kuminsá entre otro ku aktividatnan di ‘Soccer School’ (Skol di Futbòl) tambe i forma entrenadónan lokal. Banda di esaki PSV ta bai kompartí konosementu tokante aktividatnan di ‘start up’ i ‘scale up’ (inisio i ekspanshon). E kolaborashon entre PSV i Brainport i nan aspirashon kontinuo pa alkansá ‘The Next Level’ (e siguiente nivel) ta kuadra ku vishon di Entidat Públiko Boneiru i ta un paso konkreto den direkshon di un desaroyo ekonómiko duradero pa Boneiru.

Tres miembro di e plataforma empresarial hubenil ‘Youth Enterprise Platform’ (YEP) tabata wéspet na e wega di futbòl di PSV kontra FC Heerenveen, riba invitashon di Entidat Públiko Boneiru. Marjolein Oleana i Annette Emerenciana di Tourist Corporation Bonaire (TCB) a akompañá Paul David Romo, Brandon Fernando i Kharim Ohab di YEP. ‘Un tremendo eksperensia pa mira futbòl profeshonal asina djaserka i bibu. Un organisashon ku ta hunga asina bon i asina kordiná manera PSV i kombiná ku e kolaborashon ku Brainport, por trese, stimulá i fortifiká hopi konosementu i abilidat pa Boneiru’, segun Paul David Romo.

Na luna di febrüari último Entidat Públiko Boneiru, huntu ku WeConnect, a lansa YEP: un plataforma interaktivo ku tin komo meta pa stimulá hóbennan boneriano pa bini Boneiru bèk despues di nan estudio pa promové empresariado i pa yena e vakaturanan ku tin na Boneiru. ‘E proyekto ku e empresarionan hóben akí ta hinkando den otro pa Boneiru ta importante den e proseso pa kombatí ‘braindrain’ i trese ekspertisio lokal bèk na nos isla. E kolaborashon entre Entidat Públiko Boneiru, PSV i Brainport ta duna sosten den esaki i tabata algu bon pa trese nan huntu’, segun diputado Craane di desaroyo ekonómiko i turismo.

‘E motivashon i inspirashon mas grandi nan ta haña den un ambiente informal. E bishita akí na PSV ta un oportunidat fantástiko pa engrandesé ret di e empresarionan hóben akí, di manera ku nan por saka inspirashon for di esaki pa e enkuentronan di YEP ku ainda mester organisá pa studiantenan boneriano na Hulanda’, segun diputado Thielman, kende huntu ku diputado Kroon tabata e inisiadónan di e kolaborashon stratégiko akí.

For di 18 di yüni 2023 te ku 2 di yüli 2023 kuater entrenadó di PSV ta bin Boneiru pa hasi hóbennan futbolista boneriano entre 6 i 15 aña i nan coachnan parti di nan seshonnan di entrenamentu di tur dia.

Jonge Bonairiaanse entrepreneurs wonen PSV wedstrijd bij

23 mei 2023

Drie leden van het Youth Enterprise Platform (YEP) waren te gast bij de wedstrijd van PSV tegen FC Heerenveen in Eindhoven

In 2022 is er een strategisch partnerschap aangegaan tussen PSV en het OLB, waar het stimuleren van ondernemerschap op Bonaire een belangrijk onderdeel van is. Met deze samenwerkingsovereenkomst gaat PSV onder meer ook Soccer School-activiteiten opstarten en lokale trainers opleiden. Daarnaast gaat PSV kennis delen over startup- en scale-up-activiteiten. De samenwerking tussen PSV met Brainport en hun continue streven naar ‘The Next Level’ past in de visie van het OLB en is een concrete stap in de richting van een duurzame economische ontwikkeling voor Bonaire.

Drie leden van het Youth Enterprise Platform (YEP) waren te gast bij de wedstrijd van PSV tegen FC Heerenveen in Eindhoven, op uitnodiging van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Paul David Romo, Brandon Fernando en Kharim Ohab van YEP werden vergezeld door Marjolein Oleana en Annette Emerenciana van Tourist Corporation Bonaire (TCB). “Een geweldige ervaring om profvoetbal zo dichtbij en levendig te kunnen zien. Een organisatie die zo goed en gecoördineerd speelde als PSV en de samenwerking met Brainport, kan veel kennis en vaardigheden naar Bonaire brengen, stimuleren en versterken”, aldus Paul David Romo.

Het OLB heeft in februari j.l. samen met WeConnect het YEP gelanceerd: een interactief platform met als doel Bonairiaanse jongeren te stimuleren na hun studie terug te keren naar Bonaire ter bevordering van het ondernemerschap én invulling van vacatures op Bonaire. “Het project wat deze jonge ondernemers aan het opzetten zijn voor Bonaire is belangrijk in het proces om braindrain tegen te gaan en lokale expertise terug te halen naar het eiland. De samenwerking tussen OLB, PSV en Brainport ondersteunt hierbij en het was goed om ze samen te brengen”, stelt gedeputeerde Craane van economische ontwikkeling en toerisme.

“De grootste motivatie en inspiratie wordt opgedaan in een informele setting, dit bezoek aan PSV is een geweldige kans om het netwerk van deze jonge ondernemers te vergroten, zodat ze er inspiratie uit kunnen halen voor de nog te organiseren bijeenkomsten van YEP voor Bonairiaanse studenten in NL”, vervolgt gedeputeerde Thielman die samen met gedeputeerde Kroon initiatiefnemers waren in dit strategisch partnerschap.

Van 18 juni tot en met 2 juli 2023 komen er vier PSV-trainers naar Bonaire om de Bonairiaanse voetbaljeugd tussen de 6 en 15 jaar en hun coaches mee te nemen in dagelijkse trainingssessies.