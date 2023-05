Edishon spesial Bon Biní Bonaire – parti final despedida di Rijna

05/24/2023

Den e edishon di despedida akí vários relashon eksterno tambe ta bini na palabra ku ta wak bèk riba nan enkuentronan i nan kolaborashon ku Rijna.

Un edishon spesial di e revista Bon Biní Bonaire ku a sali awe ta forma e parti final di despedida di Edison Rijna komo gezaghèber di Entidat Públiko Boneiru.

Den e revista – un publikashon di gabinete di gezaghèber – Rijna ta wak bèk riba e mas ku nuebe aña ku e tabata gezaghèber, manera e kolaborashon ku ‘Den Haag’, e relashon ku medionan di komunikashon ku tin ora tabata tenso, e ‘kestion’ di Chogogo i e temporada di corona ku, manera e ta bisa, a hasi un impakto grandi riba dje. E entrevista ta kompañá pa diferente potrèt di su aktividatnan na i pafó di Boneiru durante e último añanan.

Den e edishon di despedida akí vários relashon eksterno tambe ta bini na palabra ku ta wak bèk riba nan enkuentronan i nan kolaborashon ku Rijna, entre otro e tres mandatarionan ku durante e periodo ku e tabata den funshon, tabata responsabel pa Relashonnan den Reino, esta minister Plasterk i e sekretarionan di estado Knops i Van Huffelen. Pa medio di un QR-code por bolbe wak un reportahe di video di e resepshon di despedida di 18 di aprel. Finalmente den e edishon akí e lesadó por sera konosí mas djaserka ku gezaghèber interino Nolly Oleana.

Speciale editie Bon Bini Bonaire – slotakkoord afscheid van Rijna

24 mei 2023

In deze afscheidseditie komen ook tal van externe relaties aan het woord die terugkijken op hun ontmoetingen en samenwerking met Rijna.

Een vandaag verschenen speciale editie van het magazine Bon Bini Bonaire vormt het slotakkoord van het afscheid van Edison Rijna als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire.

In het blad – een uitgave van het kabinet van de gezaghebber – blikt Rijna terug op ruim negen jaar gezaghebberschap zoals de samenwerking met ‘Den Haag’, de soms gespannen verhouding met de media, de ‘kwestie’ Chogogo en de coronatijd die hem, zo zegt hij, niet in de koude kleren is gaan zitten. Het interview wordt gelardeerd met foto’s van zijn activiteiten op en buiten Bonaire in de afgelopen jaren.

In deze afscheidseditie komen ook tal van externe relaties aan het woord die terugkijken op hun ontmoetingen en samenwerking met Rijna, onder wie de drie bewindspersonen die in zijn ambtsperiode verantwoordelijk waren voor de Koninkrijksrelaties, minister Plasterk en de staatssecretarissen Knops en Van Huffelen. Via een QR-code kan met het videoverslag van de afscheidsreceptie van 18 april terugkijken. Tenslotte kan de lezer in deze editie nader kennismaken met waarnemend gezaghebber Nolly Oleana.