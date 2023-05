Tayer Kódigo di Protekshon BES i Negligensia pa empleadonan di SGB

E Kódigo di Protekshon ta drenta na vigor entrante 1 di yanüari 2023.

Empleadonan di SGB a partisipá na algun tayer tokante señalamentu di negligensia di mucha i e Kódigo di Protekshon obligatorio. E tayernan a tuma lugá dia 19 di mei 2023 durante Dia di SGB i nan tabata na enkargo di treinernan di violensia doméstiko i maltrato di mucha di Entidat Públiko Boneiru i Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte.

Negligensia ta e forma mas komun di maltrato di mucha ku konsekuensianan grandi pa desaroyo di mucha. Señalamentu ta ora bo por mira señal di negligensia i bo ke i alabes bo ta riska di pone e señalnan di negligensia akí na diskushon tambe. Den un tayer interaktivo huntu ku ‘storyteller’ Archell Thompson e partisipantenan a bai den kòmbersashon ku otro tokante e tópiko akí.

E Kódigo di Protekshon ta drenta na vigor entrante 1 di yanüari 2023. E partnernan di kadena tin obligashon legal pa traha ku e kódigo akí, i pues e skolnan tambe. Tur organisashon tin ku traha un plan di implementashon pa ehekushon di e Kódigo di Protekshon akí. Ekspertonan por yuda nan ku esaki i ta ofresé treinen. Den e tayernan a introdusí e pasonan ku mester tuma serka e partisipantenan i a papia tokante kiko ta nesesario na skol pa implementá e kódigo akí. Pa mas informashon tokante violensia doméstiko i maltrato di mucha, wak riba www.bonairegov.com na kampaña bou di “Tei P’abo”.

Workshops Beschermingscode BES en Verwaarlozing voor medewerkers van SGB

24 mei 2023 Eilandnieuws

De Beschermingscode treedt per 1 januari 2024 in werking.

Medewerkers van het SGB hebben deelgenomen aan workshops over het signaleren van verwaarlozing van kinderen en de verplichte Beschermingscode (Kodigo di Protekshon).

De workshops vonden plaats tijdens Dia di SGB op 19 mei 2023 en zijn gegeven door trainers huiselijk geweld en kindermishandeling van het openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van VWS.

Verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling met grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Signaleren is willen, durven en kunnen zien en bespreekbaar maken van de signalen van verwaarlozing. In een interactieve workshop samen met storyteller Archell Thompson zijn de deelnemers met elkaar over dit onderwerp in gesprek geweest.

De Beschermingscode treedt per 1 januari 2024 in werking. Ketenpartners zijn wettelijk verplicht hiermee te werken en dus ook de scholen. Zo moeten alle organisaties een implementatieplan voor de uitvoering van deze Beschermingscode maken. Hierbij kunnen ze worden geholpen door deskundigen en worden trainingen aangeboden. In de workshop zijn de deelnemers meegenomen in de te volgen stappen en is besproken wat er nodig is op de scholen om deze code te implementeren. Kijk voor meer informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling op www.bonairegov.com bij campagnes onder “Tei P’abo”.