Konferensia di trabou ‘Huntu Kombatí Pobresa’ na Boneiru

05/24/2023

olaborashon den prevení, kombatí i aliviá pobresa ta un nesesidat, unda e habitante di e isla ta sentral.

Entidat Públiko Boneiru en kolaborashon ku Reino ta organisá konferensia di trabou ’Huntu Kombatí Pobresa’ dia 25 i 26 di mei. Durante e konferensia di trabou aki lo pone un siguiente paso riba e kaminda pa un maneho di pobresa efektivo pa Boneiru, basá riba nesesidatnan real, un vishon kompartí, i un aserkamentu integral.

Antisipando riba determinashon di e mínimo sosial, durante e konferensia di trabou lo trata e enkargonan lokal riba tereno di siguridat di eksistensia, oportunidat igual, partisipashon, i kapasidat pa por yuda bo mes. Ku feedback di tur profeshonal envolví den e problemátika di pobresa lokal na Boneiru, e organisadónan ta spera di yega na konklushonnan tokante kiko ta e enkargonan di mas importante, i kon por traha huntu efektivamente riba esakinan. Tambe lo tin presentashon di oradornan ku hopi eksperensia riba tereno di kombate di pobresa lokal.

E enfoke di e organisadónan ta pa na final di e konferensia di trabou diputado Jolinda Duncan-Craane na nòmber di Kolegio Ehekutivo, i minister Carola Schouten (Pobresa, Partisipashon i Penshun) na nòmber di Reino, firma un deklarashon final tokante e kontribushon ku Entidat Públiko Boneiru i Reino ta duna na e programa di pobresa lokal.

Mapa di Ruta

E konferensia di trabou ta forma parti di e mapa di ruta ‘Huntu kombatí pobresa’ ku Entidat Públiko Boneiru a desaroyá na fin di 2022. E meta ta pa yega na un aserkamentu integral pa prevení, kombatí, i aliviá pobresa, di moda ku ta mehorá siguridat di eksistensia di hende ku entrada abou, oumentá oportunidat igual i kapasidat pa yuda bo mes, i ku tur hende por partisipá den sosiedat.

Durante un promé simposio tokante e problemátika di pobresa na novèmber 2022, e konklushon tabata ku pobresa ta enserá un reto kompliká. Kolaborashon den prevení, kombatí i aliviá pobresa ta un nesesidat, unda e habitante di e isla ta sentral. Den e lunanan ku ta tras di lomba, gruponan di enfoke a tuma lugá ku habitante vulnerabel, hende ku trabou, i profeshonal ehekutivo, i a hasi un inventarisashon amplio di kua fasilidatnan falta ainda. Lo kompartí resultadonan di e inventarisashon amplio aki durante e konferensia di trabou riba 25 i 26 di mei, i lo determiná e siguiente pasonan.

Werkconferentie ‘Samen tegen armoede’ op Bonaire

24 mei 2023

Samenwerken aan het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede is noodzaak.

Op 25 en 26 mei 2023 organiseert het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met het Rijk de werkconferentie “Samen Tegen Armoede”. Tijdens deze werkconferentie wordt een volgende stap gezet op weg naar een doeltreffend armoedebeleid voor Bonaire, gebaseerd op werkelijke behoeften, een gedeelde visie en een integrale aanpak.

Vooruitlopend op het vaststellen van het sociaal minimum worden tijdens de werkconferentie de lokale opgaven op het gebied van bestaanszekerheid, kansengelijkheid, participatie en zelfredzaamheid besproken. Met de feedback van alle professionals die betrokken zijn bij de lokale armoedeproblematiek op Bonaire, hopen de organisatoren conclusies te trekken over wat de belangrijkste opgaven zijn en hoe hieraan effectief samengewerkt kan worden. Ook treden sprekers met veel ervaring op het gebied van lokale armoedebestrijding op.

De inzet van de organisatoren is dat gedeputeerde Jolinda Duncan-Craane namens het Bestuurscollege en minister Carola Schouten (armoede, participatie en pensioenen) namens het Rijk aan het einde van de werkconferentie een slotverklaring tekenen over de bijdragen die het OLB en het Rijk leveren aan het lokale armoedeprogramma.

Routekaart

De werkconferentie vormt een onderdeel van de routekaart ‘Samen tegen armoede’ die eind 2022 is ontwikkeld door het Openbaar Lichaam Bonaire. Het doel is om te komen tot een integrale aanpak om armoede te voorkomen, bestrijden en verzachten, zodanig dat de bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen verbetert, kansengelijkheid en zelfredzaamheid vergroot en iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Tijdens een eerste symposium over de armoedeproblematiek in november 2022 was de conclusie dat armoede een complexe uitdaging vormt. Samenwerken aan het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede is noodzaak, waarbij de eilandbewoner centraal staat. Afgelopen maanden vonden focusgroepen plaats met kwetsbare inwoners, werkenden en uitvoerende professionals en werd breed geïnventariseerd welke voorzieningen nog ontbreken. De resultaten van deze brede inventarisatie worden gedeeld tijdens de werkconferentie op 25 en 26 mei en vervolgstappen bepaald.