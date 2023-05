Kustwacht Caribisch Gebied

Afgelopen vrijdag heeft de Kustwacht in samenwerking met het Korps Politie Aruba (KPA) een verdachte boot gespot die richting Aruba voer. Een Metal Shark patrouilleboot is richting de verdachte boot gedirigeerd om poolshoogte te nemen. Er werd ook assistentie van het KPA helikopter verzocht. Bij het benaderen van de verdachte boot door de Metal Shark probeerde deze te vluchten. Er volgende hierop een achtervolging waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost. De bemanning van de verdachte boot gaf geen gehoor aan de waarschuwingsschoten waarna de kustwachters directe schoten op de motor hebben gelost.

Na de interceptie vonden de kustwachters 3 mannen aan boord van de boot, met de Venezolaanse nationaliteit. De personen zijn aan het KPA overhandigd en de zaak is in onderzoek.