Ménos plèstik den nos naturalesa despues di prohibishon di plèstik

05/23/2023 Single use plastic

International Plastic Free Day ta kai tur aña riba 25 di mei.

Meta di e dia akí ta pa engrandesé konsientisashon tokante desperdisio di plèstik. For di tempu ku e prohibishon a bini na vigor, ta topa ménos biaha ku produkto di plèstik desechabel den naturalesa. Pa e motibu akí Entidat Públiko Boneiru ta sigui wak den direkshon di maneho pa gradualmente eliminá produktonan di plèstik desechabel.

Na Boneiru ta haña hopi desperdisio di plèstik tirá abou, tantu riba bich komo den nos barionan. Na aña 2020 por ehèmpel mas ku 70% di e desperdisio ku hende a laga atras na Te Amo Beach tabata konsistí di plèstik. Den dos aña di tempu nan a haña kasi 10.000 felter di sigaria (nan ta kontené plèstik) einan. Tambe nan a topa ku richi, kuchara, fòrki, kuchú, tayó i tapa di bòter di plèstik. Na aña 2020 na sitionan públiko nan a mira prinsipalmente richi, kùp i bòter di plèstik.

Pa yuda redusí desperdisio di plèstik na Boneiru, na aña 2022 un prohibishon di plèstik desechabel a drenta na vigor. For di 1 di yüni 2022 ta prohibí pa bende saku, richi, kos di drai bibida kuné, kuchu, fòrki i kuchara di plèstik. I for di 1 di ougùstùs 2022 ta prohibí pa bende baki di kuminda di fom desechabel. Esaki ta nifiká ku bo no por kumpra e produktonan akí mas den supermarket i ku nan no ta ofresé bo esakinan mas tampoko na restorant, bar, hotèl òf otro empresa.

Yuda tene Boneiru limpi!

Bo tambe ke yuda tene Boneiru limpi? Dia 25 di mei nos ta enkurashá tur hende pa mas tantu posibel evitá uso di plèstik desechabel. Preferibel hasi uso di produkto reusabel. Bai ku por ehèmpel bo propio bòter di awa òf kùp pa bebe kos aden. Si tòg bo ta hasi uso di produktonan desechabel, e ora ei tira e desperdisio di plèstik separá afó i den e baki di shushi korekto. Djaweps 25 di mei na diferente supermarket bo por haña un tas reusabel grátis ora bo gasta mas ku $50.

Nos ta orguyoso di nos isla i nos naturalesa. Huntu nos ta sòru pa un Boneiru liber di plèstik!

#internationalplasticfreeday #boneiruliberdiplèstik

Minder plastic in onze natuur sinds het plasticverbod

23 mei 2023 Single use plastic

International Plastic Free Day valt elk jaar op 25 mei.

Het doel van deze dag is om de bewustwording over plastic afval te vergroten. Sinds de ingang van het verbod worden de verboden plastic wegwerpproducten minder vaak aangetroffen in de natuur. Het openbaar lichaam Bonaire kijkt daarom verder naar beleid om meer plastic wegwerpproducten uit te faseren.

Op Bonaire wordt veel plastic zwerfafval gevonden op zowel stranden als in wijken. Zo bestond in 2020 bijvoorbeeld meer dan 70% van zwerfafval bij Te Amo Beach uit plastic. In twee jaar tijd werden daar bijna tienduizend sigarettenfilters (die zijn plastichoudend) gevonden. Ook werden veel plastic rietjes, bestek, borden en dopjes aangetroffen. Op openbare plekken werden in 2020 vooral plastic rietjes, bekertjes en flesjes gezien.

Om plastic afval op Bonaire te helpen verminderen is in 2022 een verbod op wegwerpplastic in werking getreden. Sinds 1 juni 2022 is het verboden om wegwerp draagtassen, rietjes, roerstaafjes en bestek van plastic te verkopen. En sinds 1 augustus 2022 is het verboden om wegwerp maaltijdverpakkingen van piepschuim te verkopen. Dat betekent dat je deze producten niet meer in de supermarkt kunt kopen en ook niet meer aangeboden krijgt bij restaurants, bars, hotels of andere bedrijven.

Help mee!

Wil je ook meehelpen om Bonaire schoon te houden? Op 25 mei wordt iedereen aangemoedigd om het gebruik wegwerpplastic zo veel als mogelijk te vermijden. Gebruik liever herbruikbare producten. Neem bijvoorbeeld je eigen waterfles of drinkbeker mee. Gebruik je toch wegwerpproducten, gooi het plastic afval gescheiden en in de goede afvalbak weg. Op donderdag 25 mei kun je bij verschillende supermarkten een herbruikbare boodschappentas meekrijgen bij aankopen boven $50.

We zijn trots op ons eiland en de natuur. Samen maken wij Bonaire plasticvrij!

#internationalplasticfreeday #bonaireplasticfree