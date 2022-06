PROMÉ MINISTER GILMAR PISAS TA PARTISIPÁ NA E KONFERENSIA DI AICE 2022 NA JAMAICA

https://www.youtube.com/watch?v=VxOAIgY4CUU&t=3s

Willemstad – Promé Minister Gilmar Pisas, riba invitashon di WFZO (World Free Zones Oraganization na Dubai) a partisipá na e konferesnia di AICE 2022 na Montego Bay, Jamaica di 13 pa 16 di yüni 2022.

Riba e promé dia (13 di yüni 2022) manera Promé Minister sr. Pisas a yega Jamaica e la hasi un bishita di kortesiá serka e Promé Minister di Jamaica sr. Andrew Holness na Kingston.

Durante di e bishita aki e dos Promé Ministernan a kombersá riba diferente punto, espeshalmente esnan ku por krea un laso di kolaborashon entre Jamaica i Kòrsou.

Na yegada di Promé Minister sr. Pisas na Montego Bay e tabatin e plaser di topa i sera konosí ku e.o. su Ekselensia Dr. Mohammed Al-Zarooni (Chairman of World Free Zones Organisation na Dubai) na su yegada na Jamaica.

Despues a sigui e firmamentu históriko di e aliansa entre e diferente organisashonnan di Free Zone ku ta forma parti di GASEV (World Alliance of Special Economic Zones).

E miembronan fundadó di e aliansa aki ta e.o. WFZO (the World Free Zones Organization), AEZO (the Africa Economic Zones Organization), AFZA (the Free Trade Zones Association of the Americas), IASP (International Association of Science Parks), UNCTAD, NAFTZ (National Association of Foreign Trade Zones of the United States of America), PEZA (Philippine Economic Zone Authority) and FEMOZA (World Free and Special Economic Zones Federation).

Durante di e firmamentu aki tabatin presente tambe Minister di Finansa sr. Javier Silvania, representantenan di e.o. e Ministerio di Desaroyo Ekonómiko, Curinde NV, C-Post, Cinex i tambe CTB.

Tur e instansianan aki a partisipá ku un “booth” na e konferensia aki.

Despues a kontinuá ku e apertura di e konferensia i tambe apertura di e “booth” di Kòrsou.

Na e apertura di e “booth” di Kòrsou/Curinde NV tabata presente e.o.: Promé Minister di Jamaica sr. Andrew Holness, Promé Minister di Kòrsou sr. Gilmar Pisas, Minister di Finansa sr. Javier Silvania, Minister of Industry, Investment and Commerce di Jamaica sr. Aubyn Hill, Minister di Turísmo di Jamaica sr. Edmund Bartlett, su Ekselensia Dr. Mohammed Al-Zarooni, Chairman of the World Free Zones Organisation, mr. James Zhan, Director for Investment and Development, algun Parlamentario di Kòrsou i Jamaica, i algun otro invitado.

Promé Minister sr. Pisas a hasi entrega di un regalu na e Promé Ministe di Jamaica sr. Holness.

E dignitarionan a pasa na diferente otro “booth” i despues a siguí un resepshon kaminda uni tur por a usa e oportunidat pa sera konosí ku otro un poko mas.

Lo sigui un komunikado riba e di dos dia di Promé Minister sr. Pisas su partisipashon na e konferensia di AICE 2022 na Montego Bay, Jamaica.

