15 DI YÜNI 2022

ACOC TA KONTROLÁ SEKTOR DI BENTA DI OUTO

WILLEMSTAD – Siman pasá tabatin un kòntròl multidisiplinario di dos negoshi di outo (nobo i

segunda mano) i tambe di piesa pa outo. Ta trata di sitionan na Santa Rosaweg, Pater Eeuwensweg i

den e bario di Kanga. E akshon a tuma lugá bou di bandera di ACOC, un kombenio di kolaborashon

entre partnernan (gubernamental) ku ta atendé ku kriminalidat destabilisante. Ministerio di

Desaroyo Ekonómiko (MEO), Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB), Duana, Ministerio di

Desaroyo Social, Labor i Bienestar (SOAW), Banko di Seguro Sosial (SVB), Financial Intelligence Unit

Curaçao (FIU, ántes MOT) i Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC) a partisipá na e akshon aki.

ACOC a skohe e sektor di bende outo komo un di e temanan sentral kaminda e kolaborashon ta

tuma lugá. Esaki tin di aber ku e sektor aki ta unu vulnerabel. Kriminalnan por usa kompra di outo

komo un manera pa laba plaka. Tin otro forma di kriminalidat tambe, manera por ehèmpel benta di

outo ilegal, robo di outo, benta di outo hòrtá i modifikashon di number di chasis.

Den e periodo benidero, ACOC lo bishitá mas negoshi den e sektor di benta di outo. E kontrolnan lo

ta mas dirigí riba konsientisashon di peliger- i riesgonan ora hasi negoshi ku kriminalnan. Banda di

esaki lo duna informashon pa rekonosé señalnan di trámitenan ilegal, manera pago kèsh òf un

kliente remarkabelmente hóben ku kier pone e outo na nòmber di un negoshi (estranhero).

Krímen destabilisante ta un tema fèrfelu. Mayoria biaha bo no ta mir’é, pero e tei si. Siudadanonan i

negoshantenan mester bira mas konsiente pa evitá ku, konsiente òf inkonsientemente, nan ta

partisipá na práktikanankriminal. Akshonnan manera esaki mester kontribuí na e meta aki.

ACOC MET CONTROLES IN DE AUTOBRANCHE

WILLEMSTAD – Afgelopen week heeft een multidisciplinaire controle plaatsgevonden bij een

autosloperij en twee bedrijven die handelen in (tweedehands) auto’s en auto-onderdelen. Het

betrof locaties aan de Santa Rosaweg, de Pater Eeuwensweg en in de wijk Kanga. De actie vond

plaats onder de vlag van het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC), een

samenwerkingsverband tussen (overheids-)partners die zich bezighouden met de aanpak van

ondermijnende criminaliteit. Deelnemende partners waren Ministerie van Economische

Ontwikkeling (MEO), Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB), Douane, Ministerie van Sociale

Ontwikkeling Arbeids- en Welzijn (SOAW), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Financial Intelligence

Unit Curaçao (FIUvoorheen MOT) en Korps Politie Curaçao (KPC).

Het ACOC heeft de autobranche gekozen als één van de centrale thema’s waarop samenwerking

plaatsvindt. Dat heeft te maken met de kwetsbaarheid van deze sector. Criminelen kunnen de

aankoop van auto’s gebruiken om geld wit te wassen. Maar er zijn ook andere vormen van

voertuigcriminaliteit, zoals illegale autohandel, autodiefstal, heling van gestolen auto’s en het

omkatten van chassisnummers.

Het ACOC zal de komende periode meer bedrijven in de autobranche bezoeken. Die controles zullen

mede gericht zijn op het vergroten van bewustzijn rondom de gevaren en risico’s die ontstaan als

met criminelen in zee wordt gegaan. Daarbij zal ook informatie worden verstrekt over het

herkennen van signalen van illegale handelingen.

Ondermijning is een lastig onderwerp. Je ziet het vaak niet, maar het is er wel. Daar moeten burgers

en bedrijven bewust van worden gemaakt om te voorkomen dat -bewust of onbewust- wordt

meegewerkt aan criminele praktijken. Dit soort actiedagen moeten aan die doelstelling bijdragen.

Share on: WhatsApp